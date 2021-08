Za 3. razvojno os jug odobrili več kot 2 milijona evrov evropskih sredstev

V okviru projekta bo Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) izdelala projektno in investicijsko dokumentacijo za 2. odsek 3. razvojne osi jug, torej na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug, so sporočili na spletnih straneh vlade. Pogoj za začetek gradnje je namreč pravnomočno gradbeno dovoljenje. Zdaj mora DARS dobiti izdelovalca projektne dokumentacije, na podlagi katere bo nato pridobil gradbeno dovoljenje po integralnem postopku. Na podlagi tega pa bo možno pridobiti vsa zemljišča, potrebna za gradnjo, kar bo omogočilo začetek izvajanja gradbenih del, so sporočili s službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.