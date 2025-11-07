Slovenija se je zadolžila na japonskem trgu

Triletne obveznice imajo obrestno mero 1,24 odstotka. Za namen zaščite pred tečajnimi tveganji je bila izvedena valutna zamenjava v evre v celotni vrednosti izdaje. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno financiranju oz. refinanciranju izdatkov, ki sodijo v kategorije upravičenih socialnih projektov.

"Z izdajo triletne obveznice s fiksno obrestno mero smo postali prva država iz srednje in vzhodne Evrope, ki je letos izdala samurajsko obveznico. Po zelo uspešni lanski prvi izdaji socialne samurajske obveznice smo še utrdili svojo prisotnost na japonskem trgu," so zapisali na ministrstvu.

Kot so pojasnili, je Slovenija v zadnjem tednu oktobra izvedla več virtualnih individualnih sestankov z vlagatelji ter skupinski klic z japonskimi vlagatelji. Organizatorji izdaje - banke Daiwa, Mizuho, Nomura in SMBC Nikko - so nato 30. oktobra začeli z dvodnevnim neformalnim preverjanjem zanimanja vlagateljev, na podlagi pozitivnih odzivov pa se je 5. novembra začelo dvodnevno uradno trženje. Cenovna usmeritev za triletno tranšo je bila določena pri 19 do 21 bazičnih točk nad srednjim tečajem referenčne obrestne mere tona.

Končna cena se je oblikovala pri 20 bazičnih točkah nad obrestno mero tona, torej na sredini cenovnega razpona, kar je omogočilo močno povpraševanje tako s strani domačih kot tudi mednarodnih vlagateljev, so pojasnili na ministrstvu.