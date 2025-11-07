Svetli način
Slovenija

Slovenija se je zadolžila na japonskem trgu

Ljubljana/Tokio, 07. 11. 2025 11.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
109

Dobro leto dni po prvi izdaji obveznic v jenih se je Slovenija vnovič zadolžila na japonskem trgu. Izdala je za novih 31 milijard jenov (okoli 175 milijonov evrov) samurajskih obveznic, namenjenih izključno za financiranje socialnih projektov. Povpraševanje vlagateljev je krepko preseglo ciljani znesek, je objavilo ministrstvo za finance.

Triletne obveznice imajo obrestno mero 1,24 odstotka. Za namen zaščite pred tečajnimi tveganji je bila izvedena valutna zamenjava v evre v celotni vrednosti izdaje. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno financiranju oz. refinanciranju izdatkov, ki sodijo v kategorije upravičenih socialnih projektov.

"Z izdajo triletne obveznice s fiksno obrestno mero smo postali prva država iz srednje in vzhodne Evrope, ki je letos izdala samurajsko obveznico. Po zelo uspešni lanski prvi izdaji socialne samurajske obveznice smo še utrdili svojo prisotnost na japonskem trgu," so zapisali na ministrstvu.

Kot so pojasnili, je Slovenija v zadnjem tednu oktobra izvedla več virtualnih individualnih sestankov z vlagatelji ter skupinski klic z japonskimi vlagatelji. Organizatorji izdaje - banke Daiwa, Mizuho, Nomura in SMBC Nikko - so nato 30. oktobra začeli z dvodnevnim neformalnim preverjanjem zanimanja vlagateljev, na podlagi pozitivnih odzivov pa se je 5. novembra začelo dvodnevno uradno trženje. Cenovna usmeritev za triletno tranšo je bila določena pri 19 do 21 bazičnih točk nad srednjim tečajem referenčne obrestne mere tona.

Končna cena se je oblikovala pri 20 bazičnih točkah nad obrestno mero tona, torej na sredini cenovnega razpona, kar je omogočilo močno povpraševanje tako s strani domačih kot tudi mednarodnih vlagateljev, so pojasnili na ministrstvu.

Japonski jeni
Japonski jeni FOTO: Profimedia

"Zanimanje vlagateljev in pozitiven odziv na knjigo naročil odražata močan kreditni profil Slovenije in stalno angažiranost vlagateljev," so zapisali. Skupno povpraševanje je doseglo skoraj 50 milijard jenov, končna velikost izdaje pa je bila določena pri 31 milijardah jenov, kar je zgornja višina ciljanega zneska izdaje.

Približno 57 odstotkov izdaje so kupili japonski, 43 odstotkov pa mednarodni vlagatelji. Med domačimi vlagatelji so bili ključni udeleženci zakladnice bank, upravljavci premoženja in regionalne zadruge.

"Slovenija pristopa k samurajskemu trgu strateško, saj tega trga ne vidi zgolj kot vir financiranja, temveč tudi kot platformo za poglobljeno sodelovanje z japonskimi vlagatelji," so poudarili na ministrstvu.

Glede na že izvršeno letošnje financiranje proračuna je bil glavni cilj te transakcije ohraniti vidno prisotnost na japonskem trgu po stroškovno učinkoviti ceni, medtem ko je bil skupni ciljani obseg izdaje sekundarnega pomena. Zato se je Slovenija tokrat odločila za izdajo ene same tranše v omejeni višini, so dodali. Načrtujejo, da bi obveznice v jenih izdajali redno, po možnosti vsako leto.

japonska slovenija obveznice samurajske obveznice jeni
Naslednji članek

Župani pozdravili ukrepe, Romi svarijo pred neustavnostjo

Naslednji članek

Zadnji čas za prijavo za glasovanje na referendumu iz tujine

KOMENTARJI (109)

Castrum
07. 11. 2025 13.18
Mi "ta stari" točno vemo, da se je bilo najbolje zadolževati v jugo dinarjih....za nas dobro, država pa je zaradi tega propadla
ODGOVORI
0 0
devote
07. 11. 2025 13.18
letno 0.80%... na 100k ..€€...kdo to kupuje
ODGOVORI
0 0
Castrum
07. 11. 2025 13.15
+1
Slovenija je članica EU in članica €.....zakaj bi se potem zadolževali izven EU in ne v €?......
ODGOVORI
1 0
Castrum
07. 11. 2025 13.14
+1
Torej je jasno - ta vlada se zadolžuje na Kitajskem, na Japonskem...skratka v Aziji, kar pomeni da ne vemo za kaj se gre!Dobesedno! Niti OM kaj šele ostalo. ...vedno pa ja v poslovnem svetu veljalo - kredit se jemlje v lastni valuti!
ODGOVORI
1 0
Old_geezer
07. 11. 2025 13.19
Piše v članku, da je narejena valutna zamenjava, se pravi swap. Namen tega je upravljanje z valutnih tveganjem. Tudi meni ni všeč zadolževanje nasploh, ampak valuta tukaj ne more biti argument.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
07. 11. 2025 13.12
+3
Verjetno je del kredita za SOCIALO teh, ki v KOČEVJU pretepajo Slovenskega dijaka..))
ODGOVORI
3 0
Korošec77
07. 11. 2025 13.11
+4
siol poroča, kako sta dva "naša občana" pretepla dijaka pred ZD Kočevje, ko so deca čakali na sistematski pregled, mu zbila zob in ga premlatila pred sošolci brez razloga, ker ju je gledal in jima to ni bilo všeč. Zakon upam da bodo kmalu začeli izvajati.
ODGOVORI
4 0
Vakalunga
07. 11. 2025 13.10
+5
Ni se zadolžila Slovenija pač pa KOMUNJARE katerim vedno zmanjka tujega denarja ))
ODGOVORI
6 1
tron3
07. 11. 2025 13.06
+7
Od osamosvojitve naprej ste volili berače, ki so si sposojali denar v Vašem imenu in si ga v svojem imenu prilastili v obliki javnih razpisov itd!!!
ODGOVORI
7 0
Davorin Trstenjak
07. 11. 2025 13.05
+11
ko bomo nekoč izvedeli, kaj vse je Golob zastavil (obveznica namreč ni papir brez jamstva, ampak hipoteka, ki bremeni nas in naše zanamce), da si s tako vnemo polnijo žepe, bosta s Tino že zdavnaj uživala pod soncem v eni izmed eksotičnih destinacij tega sveta.
ODGOVORI
11 0
patogen
07. 11. 2025 13.04
+5
namenjenih izključno za financiranje socialnih projektov - ha, ha, kaj nobeden drug noče več posojati? Slovenija gre vztrajno po poti Juge.
ODGOVORI
6 1
kolo1982
07. 11. 2025 13.04
+1
Zadolžili smo se še pri večjem revežu kot smo sami...zanimivo...
ODGOVORI
3 2
Prelepa Soča
07. 11. 2025 13.09
-1
kolesar, id kdaj pa je Japonska REVEŽ?
ODGOVORI
2 3
Vakalunga
07. 11. 2025 13.03
+6
Konec je to je tista ŠTRUKLJEVA ekonomija javni sektor steber gospodarske rasti, ki si ne bo trgal za zablode gospodarstva, sedaj smo tam za plače, regrese, božičnice javnega sektorja KREDIT..Javni sektor v Sloveniji je rakasta tvorba sarkom ki kot kostni razžira celo telo, DRŽAVO..
ODGOVORI
6 0
Korošec77
07. 11. 2025 13.03
+11
Zakaj ne odprejo komentiranje pod člankom o napadu pred ZD Kočevje. Ne mutite in ne bodite netransparentni, ker bralci tega res ne trpimo. Po vsem kar se je zgodilo pa sploh ne.
ODGOVORI
11 0
kakorkoliže
07. 11. 2025 13.03
+6
Za božičnico bo, narod pa ploska. Koga briga kdo in kako bo to vračal.
ODGOVORI
6 0
brabusednet
07. 11. 2025 13.01
+5
Mesečarje bi k Putino poslali bi dobil brez obrestni kredit.Me pa res zanima,če smo si od Rusov od leta 1945 sposodili kak kredit.Ker komunisti tovariši so Ruse hvalili kot norci.Golobarji bodo zapufali državo,kot bi bili v vojnem stanju.
ODGOVORI
7 2
kakorkoliže
07. 11. 2025 13.00
+7
Banda nas še naprej zadolžuje. Po čigavem ukazu?
ODGOVORI
9 2
Nace Štremljasti
07. 11. 2025 13.03
-4
po Janševem,ki je počel enako
ODGOVORI
3 7
Polkavalčekrokenrol
07. 11. 2025 12.59
-6
Slovenija ima boniteto A ,plus,pa Golohom je stanje fascinantno
ODGOVORI
0 6
mijavci
07. 11. 2025 12.56
+8
Ko bodo šle še Albanske potem pa vedite da je res konec. Boštjančič naj pa sam garantira skupaj s svojo žlahto, in lastnim premoženjem pa da ga vidimo.
ODGOVORI
10 2
Davorin Trstenjak
07. 11. 2025 13.07
+4
albanci imajo druge sorte obveznic, v porodnišnicah se vidi, da je slovenija zanje farma
ODGOVORI
4 0
Senzor
07. 11. 2025 12.56
+14
Za financiranje nevladnikov in oskrbo tudi migrantov. Pošljite jih v njihove izvorne države. Naj jih oni vzdržujejo.
ODGOVORI
14 0
pusi
07. 11. 2025 12.54
+9
Bozicnice za javni sektor. In nakup volitev za Bebolinija.
ODGOVORI
10 1
