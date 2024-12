Za 7500 računalnikov na zadnjem pozivu prejeli več kot 16 tisoč vlog

Kje smo torej dobro leto dni po nakupu 13 tisoč računalnikov? Večina jih je še vedno v skladišču, po tem, ko so razpis spremenili še tretjič, pa je zdaj tistih, ki bi jih imeli in so do njih upravičeni, več, kot je samih računalnikov. In preden bodo prišli do tistih, ki bi jim prišli prav, bo minilo še nekaj mesecev. Vmes pa bo treba podaljšati garancijo, ki je v vmesnem času že potekla. In še ena bizarnost, ki jo bo morala nova ministrica razrešiti ali pa vsaj pojasniti: da si je 15 zaposlenih na ministrstvu, kjer je bila torej generalna sekretarka, razdelilo 59 tisočakov za dodatno delo in to tudi za pomoč pri razdeljevanju računalnikov.