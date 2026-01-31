Smučarski skakalci združili moči za 9-letnega Jako

Pomagajmo Jaku. Za 9-letnika, ki se bori s hudo Duchennovo mišično distrofijo, so skupaj stopili tudi naši najboljši smučarski skakalci in skakalke. Na dražbi ponujajo čelado s podpisi vseh skakalk in skakalcev A-reprezentance. Zbrani denar bo namenjen nujni, a zelo dragi terapiji v ZDA. Koliko denarja družini še manjka in do kdaj lahko dražimo?