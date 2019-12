Za Adama in Sofijo prispelo več kot tisoč božičnih pisem podpore

"Z radostjo vam sporočamo tudi, da je naša akcija v podporo družini 'Božična pisma podpore za Sofijo in Adama' uspela," pa je v sporočilu za javnost še zapisal Jelen. Do danes jim je tako uspelo zbrati več kot tisoč srčnih pisem podpore, ki so jih družini včeraj tudi predali. "Družini vsa dejanja podpore, dobre želje in tople besede ogromno pomenijo in jim pomagajo, da zmorejo v teh časih," poudarjajo v društvu.

V zahvalo pa so poslali tudi nekaj novih fotografij malega borca in prejetih pisem.