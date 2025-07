Za ali proti referendumu o obrambi: smo na pragu presenečenja?

Čeprav je kazalo, da je predlog Levice, ki problematizira rast vojaških izdatkov na tri odstotke BDP in bi se o tem posvetovala z ljudmi, na zelo trhlih temeljih, se z bližino končnega glasovanja ne zdi več tako. "Jaz mislim, da se ne smemo bati ljudi, da pač tako pomembno vprašanje mora imeti demokratično legitimnost," meni vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. "Verjamemo, da morajo ljudje tukaj dati svoje mnenje, in zato je prav, da v petek podpremo ta referendum," se strinja tudi poslanec SD Damjan Bezjak Zrim.

Za uspeh predlagateljev sicer to še ni dovolj, potrebovali bi podporo večine prisotnih poslancev. Računajo, da jim bo prikimal še kdo od nepovezanih, pa neuradno dva poslanca iz Golobove stranke. Tam danes pravijo, da je njihovo stališče znano, torej, da predlogu nasprotujejo. Čeprav so nekateri njihovi predstavniki javno že nakazali drugačne razmisleke. "Meni se ne zdi, da je referendum populizem, jaz mislim, da ima ljudstvo legitimno pravico izraziti svoje mnenje. Kaj pa, če bodo ljudje rekli, ja, mi smo za to? Potem bo imela vlada toliko večjo moralno moč," pravi poslanec Gibanja Svoboda Miroslav Gregorič.

Ni še jasno, kako bodo ravnali v NSi in SDS, ki imata očitno ključ do odločitve. "Koalicija je neenotna, Levica in SD podpirata referendum, dočim vlada oziroma svoboda ne, zato je na tem mestu velika odgovornost na predsedniku vlade, ki naj najprej poenoti koalicijo in potem bomo tudi mi videli, kako bomo glasovali," odgovarja vodja poslancev SDS Jelka Godec. "Zgolj dve stranki sta v koaliciji povedali svoje, da želijo refrendum. Nimamo enoumja, pač imamo demokracijo," pa še dodaja Bezjak Zrim. "Bolj jih gledamo in bolj jih poslušamo in bolj se odločamo, da v tej njihovi drami, veseloigri, ne vem, kako naj temu rečem, predstavi za javnost, ne bomo sodelovali," pravi poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.

Parlamentarce po petkovi obravnavi predloga Levice sicer čaka še ena referendumska pobuda bivšega člana te stranke Mihe Kordiša. Ta bi preverjal razpoloženje ljudi o povečevanju obrambnih izdatkov že nad lanskoletno raven.