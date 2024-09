Za anonimno prijavo zdravniških napak in kazen ob napotnici 'jutri za denar'

Omenjena zveza sodeluje z zdravstvenim ministrstvom in Zdravniško zbornico Slovenije, da bi izkoreninili prakso, kjer so pacienti prisiljeni izbirati med dolgim čakanjem in hitrim, a plačljivim obravnavanjem. Dogovarjajo se, da bi izjave, kot je "napotnica čez mesece ali jutri za denar," obravnavali kot hudo kršitev zakonodaje in medicinske etike ter jih ustrezno sankcionirali, so poudarili.

Na današnji novinarski konferenci so predstavili tudi zbornik, prevod devetih tujih zakonov o kakovosti in varnosti pacientov, s katerim želijo vzpodbuditi spremembe v slovenski zakonodaji. "V bližnji prihodnosti bomo državnemu zboru poslali konkretne predloge za izboljšave, pri čemer se bomo zgledovali po zakonih držav z razvito zakonodajno prakso na tem področju," je pojasnil podpredsednik zveze Franci Gerbec.

Član odbora za varnost in kakovost zveze organizacij pacientov Jernej Golc je izpostavil, da so v obstoječem zdravstvenem sistemu žrtve tako pacienti kot njihovi svojci, zdravstveni delavci in organizacije. Opozoril je, da trenutna zakonodaja svojcem pacientov ne omogoča veliko pravic, ko pacient umre.

Prijavljanje in odkrivanje zdravniških napak po njunem mnenju izboljšuje varnost v zdravstvu, zato v zvezi načrtujejo aktivnejšo objavo anonimnih zgodb iz zdravstva.

Paciente pogosto zadržuje strah pred prijavo napak, zato predlagajo vzpostavitev sistema anonimnih prijav. Zdravniško zbornico so obvestili, da bo zveza oblikovala poseben spletni portal, ki bo omogočal anonimne prijave. "Nimamo še določenega notranjega protokola, ga pa bomo določili, da bomo zagotovili ustrezno zaščito prijaviteljev in tudi ustrezno obravnavo prijavljenih," je povedal Gerbec.

Na novinarski konferenci so izpostavili tudi aktualni problem odhajanja radiologov, razlog pa je po besedah Gerbca neustrezno nagrajevanje. Meni, da bi morali pri spremembah zakona o zdravstveni dejavnosti jasno opredeliti možnosti stimulativnega nagrajevanja v zdravstvenih ustanovah, ne le za zdravnike, temveč za vse zaposlene. Čeprav trenutni sistem to deloma že omogoča, vodstva zdravstvenih zavodov teh možnosti pogosto ne izkoriščajo, kar je treba izboljšati in zakonsko urediti.