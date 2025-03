Za Astrid ni meja, vsaj tistih časovnih ne

Čeprav je njen dan enako dolg kot naš, se zdi, da ga zna pevka, harfistka, plesalka kabareta, režiserka, producentka, kostumografinja, menedžerka glasbene skupine in celo kreativna direktorica v zasebnem podjetju Astrid Ana Kljun za svoje obveznosti čudežno podaljšati in ga tako učinkovito izkoristi do zadnje minute. Še več, ob vsem naštetem še uspešno vzgaja svojo 5-letno hčer in skrbi za mačka.

29-letna glasbenica, ki je v lanskem letu sama organizirala in v mesecu dni sproducirala evropsko turnejo za svojo glasbeno zasedbo Astrid & The Scandals (vokalistka in harfistka Astrid Ana Kljun, multi-instrumentalist Tomaž Zupančič, kitarist Luka Flegar in bobnar Anže Knez), izpeljala kar lep kupček koncertov, letos pa že nastopila na tekmovanju Ema in izdala album Today at 18:48, že kar nekaj let namreč ni bila na tistem pravem dopustu, prav tako ima njen dan več ur kot naš prav na račun spanja.

"V prvi vrsti sem v mama in mačja mama, drugače pa sem doštudirala operno petje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, tam sem študirala tudi klasično harfo, potem pa me je pot po fakulteti nesla v materinstvo in korono, nato pa vedno bolj v samostojne glasbene vode". Za vsestransko umetnico Astrid, mnogim znano po ustvarjanju glasbe alternativnih žanrov, se zdi, da ni meja, predvsem tistih časovnih ne. "Sem tudi tekstopiska, pišem svoje skladbe, za svoje skladbe tudi velikokrat produciram in režiram videospote, delam kostumografijo, scenografijo ... ". Kar nekaj časa je že tudi kreativna direktorica v podjetju, ki se ukvarja z razsvetljavo, ko ima čas, kar je redko, pravi, rada slika. V umetniškem ustvarjanju pa se ne omejuje, zato jo v zadnjih letih lahko pogosto vidimo tudi v pisanih oblekah in na odrih kabareta.