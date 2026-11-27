Za opazno spremembo ni vedno potreben nakup novega vozila. Včasih zadostuje že temeljita nega, drugič se odločimo za nova platišča, zaščito laka ali drugačno barvo karoserije. Pred estetskimi izboljšavami pa je seveda treba poskrbeti, da avtomobil tudi brezhibno deluje. Po Sloveniji smo poiskali sedem ponudnikov, ki vam lahko pomagajo pri vzdrževanju, odpravljanju težav in osvežitvi vozila, ki ga želite z veseljem uporabljati še naprej.

Najprej poskrbite za tisto, česar na avtomobilu ne vidite

Pri avtomobilu je marsikaj odvisno od delov, ki jih med vsakodnevno uporabo sploh ne opazimo. Mednje spada tudi motorno olje, ki skrbi za mazanje in zaščito motorja, zato pri njegovi izbiri ni dovolj, da na embalaži poiščemo samo znano oznako, kot je 5W-30. Ta označuje viskoznostni razred, medtem ko moramo za ustreznost olja preveriti še specifikacije in odobritve, ki jih zahteva proizvajalec vozila.

Če motorno olje med servisi dolivate sami, pred nakupom v navodilih za vozilo preverite, katero olje ustreza vašemu motorju. Tako boste lažje izbrali pravi izdelek, pri čemer vam lahko svetujejo tudi v podjetju Q5 - TRADE d.o.o. iz ljubljanskih Črnuč, kjer imajo več kot 30 let izkušenj s prodajo motornih olj in maziv. Poleg olj znamk ENI in MOL za osebna in gospodarska vozila ponujajo tudi menjalniška olja, mazalne masti ter druge tehnične tekočine.

Ustrezno vzdrževanje je pomembno tudi pri avtomatskem menjalniku, kjer se lahko težave pokažejo kot sunkovito prestavljanje, zamik pri menjavi prestav ali nenavadno nihanje vrtljajev. Ker imajo podobne težave lahko različne vzroke, zgolj menjava olja ni nujno vedno končna rešitev. V takšnih primerih je najprej potrebna diagnostika, pri kateri serviserju pomaga tudi podatek, ali se težava pojavlja pri hladnem vozilu, med pospeševanjem ali šele po daljši vožnji.

V Velenju se z diagnostiko, vzdrževanjem in popravili avtomatskih menjalnikov ukvarja Mehatronika Pečečnik d.o.o., kjer poleg menjave olja in filtrov opravljajo tudi zahtevnejša popravila mehatronike in elektronskih krmilnih enot. Pri povpraševanju navedite znamko, model in letnik vozila ter čim natančneje opišite težave, saj bo tako izvajalec lažje določil nadaljnje korake.

Na cesti so pomembne tudi pnevmatike in nepoškodovano steklo

Poleg motorja in menjalnika sta za varno vožnjo pomembna tudi dober oprijem na cesti in neoviran pogled skozi vetrobransko steklo. Za dober oprijem so ključne ustrezne pnevmatike, pri katerih ni pomembna le globina profila, temveč tudi njihovo splošno stanje in primernost za razmere, v katerih najpogosteje vozite. V Sloveniji je predpisana zimska oprema od 15. novembra do 15. marca, pa tudi zunaj tega obdobja, kadar na cestah vladajo zimske razmere.

Ko je čas za menjavo pnevmatik, je to lahko tudi priložnost za nova platišča, ki precej spremenijo videz avtomobila. Pri izbiri je treba poleg oblike upoštevati dimenzije, razmik vijakov, odmik in nosilnost, saj vsaka kombinacija platišč in pnevmatik ni primerna za vsako vozilo. Pri podjetju Auto Sport Dejan Kojić s.p. iz Oseka pri Šempasu ponujajo pnevmatike in aluminijasta ter jeklena platišča za različne vrste vozil. Naročilo lahko uredite že prek spleta z dostavo po Sloveniji, v njihovi vulkanizerski delavnici pa poskrbijo tudi za montažo.

Med vožnjo nas lahko nepričakovano preseneti tudi kamenček, ki poškoduje vetrobransko steklo. Čeprav je poškodba sprva videti majhna, se lahko zaradi tresljajev in temperaturnih sprememb razširi, zato je ni dobro predolgo ignorirati. Ali bo zadostovalo popravilo ali bo potrebna menjava, je odvisno predvsem od velikosti, vrste in mesta poškodbe.

Pri osebnem avtomobilu obisk servisa običajno pomeni nekoliko prilagojen dnevni urnik, pri tovornjakih in drugih delovnih vozilih pa lahko daljši izpad vpliva tudi na organizacijo prevozov. Podjetje Novomat d.o.o., ki ima poslovalnico tudi v Mariboru, poleg drugih avtostekel zagotavlja menjavo stekel za tovorna vozila. Prevoznikom je na voljo tudi mobilni servis, s katerim lahko po dogovoru poseg opravijo na ustrezni lokaciji in tako zmanjšajo potrebo po dodatnih premikih vozila.

Koliko razlike lahko naredita dobro pranje in temeljito čiščenje?

Ko so pomembnejša tehnična opravila urejena, se lahko posvetimo videzu avtomobila. Pri tem je najboljši začetek pogosto precej preprost: temeljito pranje. Na čisti karoseriji se namreč hitro pokaže, katere sledi so bile le posledica umazanije in kje so ostale praske ali druge nepravilnosti na laku.

Posebej pozimi je redno pranje pomembno tudi zaradi cestne soli, blata in drugih oblog, ki se nabirajo na platiščih, pragovih ter manj dostopnih delih vozila. Če avtomobil najraje operete sami, lahko v Murski Soboti obiščete samopostrežno Avtopralnico Bakovska, ki jo upravlja podjetje HELOS d.o.o. Samopostrežni del je odprt 24 ur na dan, zato lahko za pranje poskrbite tudi zunaj običajnega delovnega časa. Pri samem pranju pa bodite pozorni tudi na čistočo pripomočkov, predvsem krtače, na kateri se lahko zadržijo drobci peska in druge umazanije, ki bi lahko opraskale lak.

Zunanjost avtomobila lahko precej hitro osvežimo že s pranjem, pri notranjosti pa je včasih potrebnega nekoliko več dela. Sesanje odstrani drobtine, pesek in drugo površinsko umazanijo, medtem ko se madeži od pijače ali hrane lahko vpijejo globoko v oblazinjenje. Takrat pride v poštev globinsko čiščenje, pri katerem je pomembno tudi, da se očiščeni materiali ustrezno posušijo.

Na Prevaljah na Koroškem že od leta 1995 deluje Avtopralnica Trobas, Aleš Kolar s.p., kjer poleg ročnega in strojnega pranja avtomobilov opravljajo tudi globinsko čiščenje notranjosti, voskanje karoserije ter poliranje laka in motnih žarometov. Njihova ponudba vključuje tudi vulkanizerske storitve, zato lahko ob menjavi pnevmatik poskrbite še za čistočo in videz avtomobila. Pri naročanju čiščenja pa je dobro čim natančneje opisati, kaj potrebujete, saj je med odstranjevanjem madežev s posameznih sedežev in temeljitim čiščenjem celotne notranjosti precejšnja razlika v obsegu dela in času, ki ga bo izvajalec potreboval.

Ko želite avtomobilu dati povsem novo podobo

Če nameravate avtomobil obdržati še nekaj časa, si boste morda zaželeli tudi izrazitejše spremembe njegovega videza. Toda novo lakiranje ni edina možnost, saj lahko z dekorativnimi folijami spremenimo barvo posameznih karoserijskih elementov ali celotnega vozila. Že drugačen odtenek strehe, ogledal ali pokrova motorja lahko ustvari zanimiv kontrast, medtem ko popolna polepitev omogoča precej večjo preobrazbo.

S takšnimi posegi se v Mengšu ukvarja ProShield Kompare, kjer izvajajo car wrapping in car detailing. Pri polepitvah uporabljajo folije različnih proizvajalcev, med drugim 3M, Hexis in Avery Dennison. Za kakovosten končni videz pa ni pomembna le izbira folije, temveč tudi ustrezna priprava karoserije, ki mora biti pred nameščanjem temeljito očiščena in razmaščena.

Če vam je obstoječa barva avtomobila še vedno všeč, pa vas motijo predvsem drobne praske in izguba sijaja, je lahko primernejša izbira poliranje. Z njim je mogoče zmanjšati vidnost določenih površinskih nepravilnosti, pri čemer globljih poškodb laka ni vedno mogoče odpraviti. Ko je lak ponovno urejen, pa je vredno razmisliti tudi o tem, kako ga čim dlje ohraniti v dobrem stanju. Pri tem pridejo v poštev prozorne PPF folije, ki pomagajo varovati lak pred manjšimi udarci kamenčkov in drugimi vsakodnevnimi vplivi. Pri ProShield Kompare ponujajo tako poliranje vozil kot namestitev PPF zaščitnih folij, pri čemer lahko zaščitite samo bolj izpostavljene dele, kot so sprednji odbijač, pokrov motorja in ogledala.

Folije pa niso namenjene samo karoseriji, saj lahko z njimi izboljšate tudi videz in udobje v notranjosti avtomobila. Pri ProShield Kompare tako poleg zaščite in polepitev vozil izvajajo tudi temnenje avtomobilskih stekel, s katerim lahko zagotovite več zasebnosti potnikom in zmanjšate prehod sončne toplote v kabino. Pri izbiri ustrezne folije pa ni pomembna le želena stopnja zatemnitve, temveč tudi njene lastnosti in zakonske omejitve. Svetlobna prepustnost se namreč presoja za steklo skupaj s folijo, za naknadno temnenje pa je potreben tudi postopek posamične odobritve predelanega vozila, zato je dobro že pred vgradnjo preveriti, katera dokumentacija bo potrebna.