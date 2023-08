Za bivanje neprimernih skoraj 500 objektov, 34 popolnoma porušenih

Obilno deževje je na začetku avgusta v večjem delu Slovenije povzročilo katastrofalne razmere. Njihova razsežnost se je razkrila šele, ko je voda odtekla in so na teren prišle ekipe za sanacijo ter je steklo ocenjevanje škode. Po podatkih vlade je skoraj 500 stanovanjskih objektov neprimernih za bivanje, 34 je popolnoma porušenih. 649 ljudi se je moralo razseliti. Prizadeti prebivalci potrebujejo tudi finančno pomoč, da se bodo lahko postavili na noge.

Med uničujočimi poplavi, ki so se začele v noči s 3. na 4. avgust, so se nemudoma aktivirale sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so sodelovale tudi pri odpravljanju posledic, na terenu jih je bilo med 2000 in 8000. Podatki vlade kažejo tudi, da so veliko solidarnost s prizadetimi pokazali tudi ostali prebivalci: z donacijami sta Rdeči križ in Slovenska Karitas zbrala že več kot 4,5 milijona evrov, na poseben donacijski račun države pa se je steklo več kot 250.000 evrov.

icon-expand Podrta hiša v zaselku Rastke FOTO: POP TV

Vlada je takoj po poplavah sprejela sklep, da prebivalcem na prizadetih območjih nameni 10 milijonov evrov humanitarne pomoči, ki so namenjeni za oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti. Rdeči križ in Slovenska karitas do 28. avgusta zbirata izpolnjene obrazce prosilcev za t. i. prvo humanitarno pomoč. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, višina bo odvisna od stopnje škode. Vloge se lahko oddajo tudi na občinah, v katerih so prosilci utrpeli škodo.

Sredstva se izplačujejo v manjših zneskih in so, kot je pojasnil minister za delo Luka Mesec, namenjena denimo za nadomestitev poplavljenega hladilnika ali ozimnice in podobno. V pripravi je še en paket pomoči, ki bo namenjena temu, da se lahko ljudje "vsaj približno postavijo na noge". Vlada namreč pripravlja nov interventni zakon, v njem bo med drugim zapisan ukrep, po katerem bodo prizadeti v poplavah prejeli sedemkratnik minimalnih življenjskih stroškov v enkratnem znesku. Kot je pojasnil minister, za samsko osebo to pomeni sedem krat 465 evrov, za štiričlansko gospodinjstvo z dvema zaposlenima staršema in dvema mladoletnima otrokoma pa to pomeni sedem krat 1639 evrov.

Vlada naj bi predlog zakona oblikovala v četrtek, nato pa naj bi bil že prihodnji teden potrjen v državnem zboru. Tako bi lahko začel veljati s septembrom.