Za boj proti korupciji je nujna zaščita žvižgačev

A Transparency International (TI) Slovenia opozarja, da tem pogumnim posameznikom zaradi prijav prepogosto grozijo povračilni ukrepi. V nedavni raziskavi je namreč skoraj dve tretjini vprašanih iz Slovenije ocenilo, da se državljani ob prijavi korupcije bojijo povračilnih ukrepov, kar je tretji največji delež v EU. "Za učinkovitejši boj proti korupciji in za višjo raven demokracije moramo žvižgače ustrezno zaščititi. Tisti, ki se žvižgačem maščujejo, še vedno prepogosto ostanejo nekaznovani. Povračilni ukrepi lahko uničujoče vplivajo ne le na socialni in ekonomski status žvižgačev, temveč imajo lahko uničujoče posledice tudi za njihovo duševno in telesno zdravje. S prenosom Direktive EU o zaščiti prijaviteljev v naš pravni red bi jim lažje nudili ustrezno zaščito," je povedala Alma Sedlar , predsednica TI Slovenia.

TI Slovenia je zato na novega pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča prejšnji teden naslovil dopis, s katerim so ga opomnili, da kljub iztekajočemu se roku za prenos Direktive strokovna in splošna javnost v Sloveniji še vedno nista seznanjeni s tem, v kakšni obliki bo Slovenija prenesla Direktivo ter kakšne zakonske rešitve ob prenosu načrtuje ministrstvo. Kot je razvidne s spletne strani EU Whistleblowing Monitor, je napredek pri prenosu Direktive aprila in maja letos izkazalo več držav članic EU, a Slovenije ni med njimi.

"Ob sprejemu Direktive v letu 2019 smo pozvali pristojne, naj zagotovijo, da bo njena implementacija ambiciozna, napredna. Želeli smo, da Slovenija na področju zaščite žvižgačev postane zgled drugim. Bojimo se, da je ta vlak že odpeljal. Še vedno pa smo prepričani, da je treba čim prej predstaviti načrt prenosa in oblikovati široko delovno skupino strokovnjakov vključno s predstavniki civilne družbe, ki bo sodelovala pri pripravi zakona. Prejšnji mesec je to storila tudi sosednja Hrvaška," je še povedala Alma Sedlar.

Po raziskavah Eurobarometra v letih 2017 in 2020 na temo korupcije se v Sloveniji število ljudi, ki vedo, kam korupcijo prijaviti, znižuje. V okviru TI Slovenia že več let deluje Center Spregovori!, ki prijaviteljem sumov korupcije nudi brezplačne nasvete o prijavah in zaščiti. Novi kanal za prijave omogoča tako anonimnost kot zaščito identitete prijaviteljev, pa tudi naknadno komunikacijo tako anonimnih kot vseh drugih prijaviteljev s svetovalci Centra Spregovori!