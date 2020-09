'Za bolnika pomembna opravljena storitev, ne glede na to, ali jo opravi javni ali zasebni zdravnik'

Po besedah ministra za zdravjeTomaža Gantarja je ključno, da bo obravnava pravočasna in kakovostna ter brez plačila iz žepa, so Gantarjeve besede povzeli na ministrstvu.

Po končanem razpisu zasebni izvajalec ne bo del javne zdravstvene mreže

Razpis bo po njegovem pojasnilu pripravljen za omejeno obdobje dveh let. To pomeni, da po končanem razpisu zasebni izvajalec ne bo postal del javne zdravstvene mreže. V rebalansu proračuna so za letošnje leto namenjena sredstva v višini 14 milijonov evrov. Sredstva v prihodnjem letu pa so načrtovana v višini dodatnih 28 milijonov evrov, je izpostavil Gantar, ki zagotavlja, da je zagovornik javnega zdravstva.