Za božič si želijo le, da jih ne bi več zeblo

Starša sta zbolela, pozneje pa ju je, kot najstnik, izgubil. Vse, kar je danes 24-letnemu Gregorju Drmelju ostalo in ga spominjalo na njiju, je bila hiša. "Ogreval sem se na kalorifer. Imel sem centralno, ampak glede na okna in stanje hiše sploh ni imela dejanskega smisla," je povedal Dremelj in dodal: "Okna so bila stara več kot 25 let, glede na to, da je hiša starejša. Bila so lesena, enoslojna. Pozimi je bil še notri led. Prepuščala so veter in včasih se niso mogla niti odpreti."

Kuhinja je obsegala le mikrovalovno pečico, prostori, z izjemo spalnice, so bili prazni, tla pa betonska. Domnova želja, da se vrne prav v to hišo, pa je bila še toliko večja, ker ima tu veliko spominov. Glede na to, da je izgubil oba starša, je bila ta želja še večja, pove.

"Vsakič znova in vsako leto sem v resnici pretresena, da obstajajo ljudje, ki hodijo v službo, ki plačujejo davke, ki se trudijo zase, za svojo družino, pa hkrati zaslužijo premalo, da bi njihova družina sploh lahko preživela," pa je povedala Ana Praznik, voditeljica oddaje Delovna akcija. Gregor vsa ta leta dela kot kuhar, a so bili vsi stroški in dolgovi zanj preveliki. V Sloveniji kljub socialni pomoči in nizki brezposelnosti še vedno več kot 100 tisoč ljudi potrebuje pomoč v obliki osnovnih prehranskih živil, kar 264 tisoč ljudi je lani živelo pod pragom revščine.

"Velikokrat me je bilo strah, da ljudje izvejo, kako jaz živim. V glavi sem imel neko sramoto, da bi ljudje izvedli, kakšna situacija je," je povedal Dremelj.

To stisko pa skuša popraviti tudi projekt Veriga dobrih ljudi. "Tudi jaz sama pošiljam sporočila Anita10 na 1919 in mogoče poziv vsem, ki to lahko, ki to zmorejo in ne bodo pogrešali 10 evrov, da to storijo," je povedala Praznikova.

"Moje življenje se je spremenilo definitivno na boljše. Zdaj se lahko normalno ogrevam, povabim druge ljudi, ker me zdaj ni več sram, v miru zvečer spim, si lahko kaj skuham," je pojasnil Dremelj. Na obisk je lahko, po več letih, pripeljal tudi invalidnega brata, pove. Svojo od vedno največjo željo, da bi se počutil normalnega, pa danes v toplem domu končno tudi živi.