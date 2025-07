Za brezskrben dopust nujna počitniška lekarna in primerna lokacija

Urgentna zdravnica v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana Špela Baznik vsem, ki se odpravljajo na pot, svetuje, da raziščejo, v kakšno državo gredo ter se pozanimajo o temperaturi, ki jih tam čaka. Dopustnikom svetuje, da s seboj vzamejo dovolj vode in hrane, če obtičijo v zastojih in poskrbijo, da v avtomobilu ni prevroče. Fizičnim naporom se je pametno v najbolj vročem delu dneva izogibati tudi v počitniškem kraju, saj lahko vodijo v vročinsko preobremenjenost in izčrpanost, je opozorila.

Če imajo otroci rane v predelu obraza, rok ali spolovila, si te zaslužijo pregled v lokalni počitniški ambulanti, je svetovala Kunaver. Če otrok zboli in se mu stanje kljub uporabi zdravil iz potujoče lekarne nekaj časa ne izboljša ali se mu celo poslabša, prav tako svetuje obisk zdravnika. Baznikova je odraslim priporočila, da se opazujejo in zdravnika obiščejo po potrebi.

Ob ožigu meduze najprej s palico ali plastično vrečko odstranimo pritrjene lovke. Rano speremo z morsko vodo in kasneje dlje časa grejemo z vročo vodo. Ukrepi pa se razlikujejo tudi od kraja počitnic. Meduze v Jadranskem morju namreč niso smrtno nevarne, drugod pa tudi so, je opozorila Baznikova. Če stopimo na morskega ježka, svetuje, da odstranimo bodice, ki štrlijo iz rane, in jo speremo z vodo in milom. Klopa medtem iz telesa čim prej odstranimo in mesec in pol pozorno opazujemo počutje in morebitne reakcije na koži.