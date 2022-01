Za brezskrben in miren spanec vsakega otroka: enostavno zložljiva in prenosna posteljica, idealna za potovanja in vsak dan

Ena stvar, ki jo skoraj vsi starši izpostavljajo kot težavo pri načrtovanju odhoda ali potovanja z otrokom, je čas priprave in stvari, ki jih nosijo. Nič čudnega, da je takoj opaziti "nove" starše, ki so, ko gredo ven z dojenčkom, videti, kot da se selijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Če ste se prepoznali, ne obupajte - niste edini in vaše težave so resnične. Dojenčki resnično potrebujejo veliko stvari. Toda našli smo takšno, ki lahko dobesedno spremeni vaš vsakdan, saj je tudi na naš trg prišla Nimonett prenosna otroška posteljica. Ena torba namesto polnega vozička Če nosite hrano, izdelke za nego, preoblačenje, stekleničke, skodelice, robčke, igrače, morate včasih pomisliti, da za sprehod potrebujete tri torbe. A s pametno izbiro otroške opreme lahko vse to postane veliko lažje. Nimonett je super funkcionalen in zelo potreben izdelek, saj bo rešil te težave in nošenja kupa stvari samo za sprehod ali potovanje. Ta prenosna posteljica je prostor za igro, preoblačenje in spanje, dobesedno vse v enem.

icon-expand Nimonett FOTO: Arhiv ponudnika

Dojenčkova varnost je prioriteta Niste paranoični, če varnost otroka postavljate na prvo mesto. Kolikor privlačno se sliši biti zunaj vsak dan, ne glede na vreme, poznate tudi vse nevarnosti, ki pretijo majhnemu otroku. Zato starši izbirajo izdelke, ki so v prvi vrsti varni za male raziskovalce. En primer je mreža za to prenosno posteljico: - Pokriva vse kotičke posteljice - Je prozoren, da lahko otroka nenehno opazujete - Drobno pletena, da zaščiti tudi od najmanjših žuželk - Z zadrgo se enostavno odpre in zapre - Ustvari varno okolje za igro, spanje in preobleko Ko se želite na izlet, na sprehod, v hribe za vikend, na dopust ali samo, da se otrok igra na vrtu - je vse, kar potrebujete, prenosna posteljica Nimonett.

icon-expand Nimonett FOTO: Arhiv ponudnika

Postavi se v sekundi in otroka ščiti pred: - prahom - soncem - vetrom - piki žuželk, nevarnih za zdravje Olajšajte si pakiranje in pazite hrbet Čeprav je Nimonett idealna posteljica za malčka, boste tudi vi občutili številne koristi. Za razliko od glomaznih avto sedežev in težkih posteljic je Nimonett zelo lahka in jo lahko nosite z eno roko. Ne bo vam več treba čakati, da bo nekdo šel ven z vami in otrokom, z lahkoto boste nosili otroka kot tudi to posteljico, ki je lažja od vseh drugih podobnih izdelkov na trgu! Omeniti moramo tudi njen dizajn. Zasnovana je za sodoben, hiter tempo življenja in z razumevanjem za potrebe novopečenih staršev z majhnim otrokom. Je popolnoma zložljiva in se prilega torbi za dojenčke. Ne potrebujete dodatne torbe ali nahrbtnika, da boste Nimonett vedno imeli s seboj. Na vas je, da izberete, kje želite kakovostno preživeti čas z dojenčkom - Nimonett bo ustvaril najboljše možno okolje za počitek in igro!

icon-expand Nimonett FOTO: Arhiv ponudnika

Vse za pravilno rast in razvoj vašega otroka Bivanje v naravi, na svežem zraku, je izjemno koristno za ustvarjanje otrokove imunosti. Senzorični dražljaji na prostem spodbujajo razvoj kognitivnih in motoričnih sposobnosti. Kot ste verjetno že ugotovili, dojenčki po naravi spijo dlje in bolje. Zdaj lahko več časa preživite na prostem, saj vas pakiranje in prenašanje stvari ne bo obremenilo tako kot prej. Nimonett, prenosna posteljica, je izjemno koristna za: - Igro na vrtu, brez nevarnosti pikov žuželk in insektov - Mirne sanje v znanem okolju, ko potujete ali obiskujete - Kot zaščitni šotor na dopustu ali kampiranju - Varen in mehak prostor za igro, preoblačenje in spanje

icon-expand Nimonett FOTO: Arhiv ponudnika