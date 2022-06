Čebelarjem subvencije, čebelam pa vodne napajalnike

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo razpisa za podporo čebelarjem. Čebelarskim društvom je za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 namenilo do 20.000 evrov, vzrejevalcem čebeljih matic pa do 90.000 evrov nepovratnih sredstev.

Vlagatelji na javni razpis za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 so upravičeni do podpore, če imajo registrirano čebelarsko društvo in na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja (veljavna odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu). Poleg tega morajo imeti na dan 30. junija v registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč. Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini 200 evrov na registrirano čebelarsko društvo.

V okviru ukrepa subvencioniranja vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic. Upoštevajo se podatki o vpisanih čebeljih maticah v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.