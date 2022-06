Za celotno državo razglasili veliko požarno ogroženost

Uprava za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. To pomeni, da je od petka v naravnem okolju prepovedano požigati in odmetavati gorečih ali vnetljivih predmetov in snovi.

Kot so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), je s 1. julijem 2022 razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Od petka oz. z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Prav tako je prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, uporabljati predmete, naprave izven pozidanih površin ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. icon-expand URSZR je od 1. julija izdala oranžni alarm za celotno državo. FOTO: Arso V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja bosta Policija in Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvajala poostren nadzor na terenu. Vročinski val še ne popušča Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi jugozahodnimi vetrovi doteka precej topel in razmeroma vlažen zrak. Tako se tudi danes nadaljuje vroče in večinoma sončno vreme. icon-expand Vročina v Evropi FOTO: Arso Posamezne nevihte sicer lahko nastanejo v popoldanskem času. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V petek bo pretežno jasno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Zvečer ali v noči na soboto v severovzhodnih krajih ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Podrobnejšo vremensko napoved lahko preverite tukaj. Toplotna obremenitev po nižinah bo danes nekoliko manj izrazita, v petek se bo znova povečala. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod nekaj nizke oblačnosti. Vročina v notranjosti Slovenije bo prehodno nekoliko popustila. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo pretežno jasno in spet bolj vroče. V četrtek in petek bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden. Oba dneva bo po nižinah sredi dneva in popoldne počutje poslabšala velika toplotna obremenitev.