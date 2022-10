Za cepljenje proti gripi več zanimanja tudi zato, ker je brezplačno

Na NIJZ cepljenje proti gripi priporočajo vsem prebivalcem, še posebej pa osebam, ki imajo povečano tveganje za težji potek gripe. "To so osebe stare 65 in več let, kronični bolniki, nosečnice, majhni otroci in osebe z izrazito povečano telesno težo," je v izjavi za medije poudarila specialistka javnega zdravja iz Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Nadja Šinkovec Zorko.

Po pojasnilih sogovornice se tudi letos cepljenje izvaja z enim odmerkom cepiva, ki vsebuje štiri antigene proti štirim različnim tipom oz. podtipom virusa gripe. Osebam s povečanim tveganjem za okužbo s covid-19, nadalje osebam, ki še niso bile cepljene proti covid-19, ter osebam s povečanim tveganjem za invazivno pnevmokokno okužbo ob tem svetujejo, da se hkrati s cepljenjem proti gripi cepijo tudi proti pnevmokoknim okužbam in proti covidu-19.

"Cepljenje proti gripi, proti covid-19 ter drugim boleznim se lahko izvaja sočasno ali s kakršnimkoli presledkom, in sicer ne glede na to, ali gre za osnovno cepljenje ali za cepljenje s poživitvenim odmerkom," je poudarila Šinkovec Zorko. Pri otrocih, mlajših od devet let, ki še nikoli niso bili cepljeni proti gripi, pa se cepljenje proti gripi izvaja z dvema odmerkoma.