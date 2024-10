Za cepljenje proti RSV se je letos odločilo že več kot 100 nosečnic

Ena od nosečnic, ki so se doslej odločile za cepljenje proti RSV, je pediatrinja Maja Krajnc . Za cepljenje se je odločila, ker ima predviden rok poroda ravno v času povečanega kroženja RSV. Možnost, da se bo novorojenček okužil, pa je še večja, ker je mama deklicam, od katerih ena že hodi v šolo. Cepljenje je Krajnc prestala brez težav in ni zaznala stranskih učinkov.

Nosečnice se lahko proti RSV cepijo med 24. in 36. tednom nosečnosti. Bodoče mame s cepljenjem zaščitijo tudi otroka, saj protitelesa prek posteljice prehajajo v njegov krvni obtok. Nosečnice se lahko cepijo pri osebnih zdravnikih, ginekologih in v ambulantah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je na novinarskem srečanju sekcije za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva pojasnila epidemiologinja Alenka Trop Skaza .

"RSV je sinonim za otroka, ki težko diha, ki pogosto potrebuje zdravljenje v bolnišnici," je opozoril pediater Denis Baš. Pediatri v zimskem času po njegovih besedah namreč obravnavajo veliko otrok z RSV. Kar nekaj jih zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja potrebuje bolnišnično zdravljenje, nekateri tudi v enoti intenzivne terapije.

Po svetu zaradi okužb z RSV veliko otrok tudi umre. Večinoma sicer o smrtnih primerih poročajo iz držav v razvoju, je pojasnila infektologinja Tatjana Mrvič iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

RSV po njenih besedah ogroža tudi starejše, zlasti v starostni skupini nad 60 let. Poleg gripe in covida-19 je tudi eden od glavnih povzročiteljev izbruhov respiratornih obolenj v domovih za starejše. Cepljenje proti RSV je tako priporočljivo starejšim od 60 let, a zanje ni brezplačno. Za cepljenje morajo plačati 194 evrov, je razvidno iz objave na spletni strani NIJZ.

Bolnik ob okužbi z RSV sprva nekaj dni ne ve, da se je okužil. Prvi simptomi se pojavijo po približno štirih dneh in so podobni simptomom drugih prehladnih obolenj. Značilni so slabo počutje, glavobol in bolečina v žrelu. V nekaj dneh pa se lahko stanje poslabša. Otroci, ki ne jejo in imajo težave z dihanjem, potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, je pojasnila Mrvič. Ob tem so strokovnjaki pozvali tudi k cepljenju proti gripi, ki je otrokom omogočeno od šestega meseca dalje, in proti pnevmokoknim okužbam.