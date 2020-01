Za (čigave) otroke gre?

Vsaka skupnost mora skrbeti za ohranjanje razmerij moči, ki ji omogočajo preživetje. Zato je vzgoja otrok temeljno politično vprašanje, ki je zgodovinsko gledano različno odgovarjalo na premislek, čigava last so otroci – države, staršev, globalnega sistema ali nikogar?

Čigava last so otroci?

Če je odločitev za otroke v stotih letih prešla od preštevanja še enih ust za mizo več do vzpostavitve otroka kot osrednje možnosti za srečo in izpolnitev staršev – kaj to pomeni za generacije, ki živijo v dobi velikih prelomov, ki od nas vseh terjajo odpiranje pomembnih vprašanj, a so že ob rojstvu obremenjeni s težo takih nemogočih pritiskov?

Ne glede na to, da smo šele v prvih desetletjih prejšnjega stoletja prvič lahko zaznali resne (teoretske) premisleke o pomenu otroštva za nadaljnji človekov razvoj in sposobnost čustvovanja, so družine – funkcionalne ali ne – na vse svoje člane od nekdaj imele velik vpliv. Prikazale so družbeno pričakovane spolne vloge in položaje, ki so jih kasneje posamezniki in posameznice zasedale, poleg tega pa so tudi pomembno vplivale na dojemanje sveta zunaj družinske celice.

Če je včasih veljajo, da je otroka potrebno predvsem nahraniti in s tem preživeti, se danes skrb za otroka prične že s skrbjo za nosečnico (njeno prehrano in aktivnost) in obsesivnim preverjanjem razvoja otroka (tudi s pomočjo aplikacij, ki omogočijo celo poslušanje srčnega utripa plodu), vrhunec pa ta skrbnost doživi v poplavi pametnih aplikacij, ki nam kažejo ne samo kako naš otrok spi, kaj išče po računalniku, naroča po spletu, ali kaj v šoli za kosilo poje, temveč tudi kje se v izbranem trenutku nahaja.

Najlepši, najpametnejši in najbolj bogat je moj otrok

Naša kultura je tekmovalna, konkurenčnost, ki je pod pretvezo povečanja izbire in kakovosti postala mantra sodobnega sveta, pa je čisto enostavno posegla tudi v romantiziran mehurček starševstva. Če se zaradi zgodnje otroške nebogljenosti med otrokom in starši vzpostavi lastniški odnos, ima to za kasnejše življenje vseh vpletenih velike posledice. Kot posamezniki smo v tekmi udeleženi že predno postanemo starši: hitro ugotovimo, kako svet deluje in kdo ter zakaj je znotraj sistema uspešen.