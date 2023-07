Za člana uprave RTVS imenovana Kardum in Trček

Andrej Trček je v predstavitvi povedal, da zdaj opravlja naloge samostojnega strokovnega sodelavca specialista v pravni pisarni RTVS, prag zavoda pa je prvič prestopil pred 17 leti. V okviru Multimedijskega centra (MMC) RTVS je več let skrbel za razvoj in vzdrževanje gradnikov spletnega portala RTVS in drugih uspešnih aplikacij. Po dokončanem študiju prava je svojo pot nadaljeval v pravni pisarni zavoda. Njegov cilj je zagotoviti skladnost poslovanja zavoda z veljavno zakonodajo, hkrati pa omogočiti svobodo izražanja in ustvarjanja kakovostnih vsebin.

V upravi želi delovati na področju prava in tehnike. Po njegovih besedah bo treba pripraviti statut, več pravilnikov in internih pravnih aktov, med drugim pa bo treba pregledati tudi opomine pred odpovedjo delovnega razmerja, ki jih je v času v. d. generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha prejelo 38 zaposlenih, je napovedal.