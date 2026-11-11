Za Danijela Krivca (SDS) Janković 'manjše zlo' od Mesca

Po zadnjih izsledkih agencije Ninamedia bo Zoranu Jankoviću v prvem krogu lokalnih volitev svoj glas namenila nekaj manj kot tretjina vprašanih (32,3 odstotka), kar ne bo dovolj za zmago v prvem krogu. To bi bil njegov prvi 'play off' po šestih suverenih zmagah v prvem krogu. Na drugo mesto in s tem tudi v drugi krog bi se v skladu z raziskavo uvrstil Luka Mesec , ki bi ga podprlo 23,7 odstotka vprašanih, kar je nekaj več kot v oktobrski anketi (21 odstotkov).

Vse to pomeni, da bo pomembno, kam se bodo usmerili volivci preostalih kandidatov. Aleša Primca podpira 6,8 odstotka vprašanih, Antona Ropa 5,5 odstotka, Aleša Vrhovca 5,3 odstotka ter Klemna Boštjančiča 5 odstotkov. Skupno sicer kandidira kar 15 kandidatov. Gre torej za precejšen bazen glasov, ki bi potencialno lahko tehtnico nagnili na stran Mesca ali Jankovića.

Prav zato že sedaj potekajo številne špekulacije, koga bi lahko ostali kandidati podprli v drugem krogu, predvsem ko gre za tiste z desne. Podpredsednik državnega zbora iz vrst SDS Danijel Krivec je za info360.si dejal, da bi sam podprl aktualnega župana. "Kar se Luke Mesca in gospoda Janković pa, če odgovorim osebno in ne strankarsko, bi se v takem primeru še vedno odločil za gospoda Jankovića, ker ne želim Ljubljani, da propade."

Danes bo v oddaji 24UR ZVEČER na sporedu še zadnje soočenje kandidatov za župana Ljubljane. V našem studiu bodo še zadnjič soočili svoja stališča in vizijo za prihodnost slovenskega glavnega mesta Zoran Janković, Luka Mesec, Aleš Primc, Anton Rop, Aleš Vrhovec in Klemen Boštjančič. Oddaja je na sporedu ob 21.30 na POP TV.