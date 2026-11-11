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Slovenija

Za Danijela Krivca (SDS) Janković 'manjše zlo' od Mesca

Ljubljana, 11. 11. 2026 15.28 pred 58 minutami 2 min branja 31

Avtor:
M.V.
SDS Danijel Krivec

Prvi krog županskih volitev je pred vrati. V slovenski prestolnici se obeta drugi krog volitev, sodeč po javnomnenjskih raziskavah, med Zoranom Jankovićem in Luko Mesecem. To pomeni, da bo na končni rezultat vplivala tudi podpora volivcev drugih kandidatov. Kam bi se lahko nagnili tisti z desne, je namignil poslanec SDS Danijel Krivec, ki Zorana Jankovića vidi kot "manjše zlo".

Po zadnjih izsledkih agencije Ninamedia bo Zoranu Jankoviću v prvem krogu lokalnih volitev svoj glas namenila nekaj manj kot tretjina vprašanih (32,3 odstotka), kar ne bo dovolj za zmago v prvem krogu. To bi bil njegov prvi 'play off' po šestih suverenih zmagah v prvem krogu. Na drugo mesto in s tem tudi v drugi krog bi se v skladu z raziskavo uvrstil Luka Mesec, ki bi ga podprlo 23,7 odstotka vprašanih, kar je nekaj več kot v oktobrski anketi (21 odstotkov).

Preberi še Pred volitvami v vodstvu Janković, na drugem mestu Mesec

Vse to pomeni, da bo pomembno, kam se bodo usmerili volivci preostalih kandidatov. Aleša Primca podpira 6,8 odstotka vprašanih, Antona Ropa 5,5 odstotka, Aleša Vrhovca 5,3 odstotka ter Klemna Boštjančiča 5 odstotkov. Skupno sicer kandidira kar 15 kandidatov. Gre torej za precejšen bazen glasov, ki bi potencialno lahko tehtnico nagnili na stran Mesca ali Jankovića.

Zoran Janković in Luka Mesec
Zoran Janković in Luka Mesec
FOTO: Bobo

Prav zato že sedaj potekajo številne špekulacije, koga bi lahko ostali kandidati podprli v drugem krogu, predvsem ko gre za tiste z desne. Podpredsednik državnega zbora iz vrst SDS Danijel Krivec je za info360.si dejal, da bi sam podprl aktualnega župana. "Kar se Luke Mesca in gospoda Janković pa, če odgovorim osebno in ne strankarsko, bi se v takem primeru še vedno odločil za gospoda Jankovića, ker ne želim Ljubljani, da propade."

Danes bo v oddaji 24UR ZVEČER na sporedu še zadnje soočenje kandidatov za župana Ljubljane. V našem studiu bodo še zadnjič soočili svoja stališča in vizijo za prihodnost slovenskega glavnega mesta Zoran Janković, Luka Mesec, Aleš Primc, Anton Rop, Aleš Vrhovec in Klemen Boštjančič. Oddaja je na sporedu ob 21.30 na POP TV.

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KOMENTARJI31

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lambert
11. 11. 2026 16.25
Žalostno ... res žalostno, da večina od folka brezglavo podpira Jankovica in Meseca ... Verjetno bo res problem v tem folku. Ljubljana leglo levo usmirjenih ... naj se krade saj je nas in naj se snifa ... tudi ta je nas. Mi lahko.
Odgovori
0 0
proofreader
11. 11. 2026 16.24
Luka je na soočenju izjavil, da je on "operativec". Zokiju je šlo ob teh besedah na smeh in je omenil paradni projekt stranke Levica, obnovo Drame.
Odgovori
+3
3 0
majsterinegasrat
11. 11. 2026 16.23
To je kot bi se vprašal ali je slabši vrag ali hudič.
Odgovori
+3
3 0
Roadkill
11. 11. 2026 16.21
Sicer pa Jankovića bodo volili boom-erji z že malo vonjem po cipresah, Luko Mesca pa nekoliko mlajše generacije, SDS kandidata Aleša Vrhovca pa verjetno par priseljencev iz periferije
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+2
2 0
MojsterSplinter
11. 11. 2026 16.20
Seveda, uspešen socialističen župan je zadnje, kar si želi desnica.
Odgovori
+0
1 1
Morgoth
11. 11. 2026 16.27
Uspešen, je napisal 😂🤡
Odgovori
0 0
El Diabbolo
11. 11. 2026 16.19
Trditev ima nekaj smisla. Zalostno pa je da v Ljubljani zivi vecinacki izbirajo med slabo in se salbso opcijo. Mogoce bi bilo celo bolje da zmaga Mesec. Da dokoncno pokaze svojo nesposobnost, ne na racun celotne Slovenije ampak samo od vedno levicarsko nastrojene Ljubljane, jo sesuje v prafaktorje in koncno ljubljancanom odpre oci, da bodo nehali na drzavnih volitvah mesati dre....
Odgovori
-1
0 1
Roadkill
11. 11. 2026 16.18
Kaj se ta lojbe sploh oglaša
Odgovori
-1
0 1
BrezPitt
11. 11. 2026 16.17
Kako to? A ne bo njihov Primc župan.
Odgovori
-1
1 2
clox
11. 11. 2026 16.14
Ljubljana bi morala izvolit Mesca. Ker njega in njegovo ljubljansko falango, ki dela samo za Ljubljano nam vedno uturijo na državnozborskih volitvah. Naj ga imajo sami in propadejo z njim, ne da paratizirajo periferijo.
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-2
2 4
krjola
11. 11. 2026 16.14
Pa kakšen Luka Mesec, lepo vas prosim...Po kakšni logiki naj bi bil ta človek sposoben voditi Ljubljano? Brez konkretnih izkušenj z mestno upravo, brez vidnih rezultatov na tem področju, ampak z očitno neizmerno zalogo političnih floskul.... Da o tem, da sploh ni Ljubljančan in mesta ne pozna in doživlja tako, kot ga pozna domačin niti ne govorimo... Janković je marsikaj, tudi baraba, ampak v primerjavi z Mescem je vsaj jasno, da zna mesto voditi in premakniti stvari...Z Mescem pa bomo dobili kup lepih obljub, komisij in strategij, medtem ko bo Ljubljana stala na mestu....hvala lepa za tak napredek...
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-2
1 3
El Diabbolo
11. 11. 2026 16.22
Se pravi tebi je ok da izbiras med slabo in se slabso opcijo. Levicarska Ljubljana zasluzi župana ki jo bo sesul v prafaktorje. Morda potem spregledajo in nehajo delati skodo celotni Sloveniji
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-1
0 1
Hc4life
11. 11. 2026 16.12
Največjo barabo on označuje kot manjše zlo....barabe se bojijo ,ker pol ne bi mogli svojih kriminalnih rabot nadaljevat
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+0
1 1
borjac
11. 11. 2026 16.12
Krivec SDS , je že toliko let v Parlamentu Slovenije v Janševi tesni ekipi , mislim da že 5 mandatov , da si domišlja da lahko soli vsem pamet , on si domišlja da so ljudje v Bovcu pozabili na njegove mahinacije z smučišče , ljudje pač pozabijo , ..sicer pa bi morali OMEJITI ŠTEVILO MANDATOV V Parlamentu na 4 mandate , kajti tam v DZ nekateri Poslanci praktično živijo , in so si ustvarili mafijske povezave , korupcijske povezave itd. , NE MOREJO in NE SMEJO Poslanci preživeti na davkoplačevalskem denarju in SLUŽITI DENARCE 30 let , to je korupcija in nič drugega.
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+2
4 2
Žmavc
11. 11. 2026 16.23
Torej boš volil Jankovića?
Odgovori
-1
0 1
grumf
11. 11. 2026 16.10
Nisem mislil, da bom dočakal dan, ko bodo SDS volilci podprli Jankovića. Upam, da se zavedate, da s tem izgubljate vso pravico se v nadaljne čez njega pritoževati. Če premorete kanček morale seveda.
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+4
6 2
El Diabbolo
11. 11. 2026 16.23
Ti si verjetno polpismen ane. Kje je govora o podpori. Izbira je med slabim in se salbsim, Ljubljana pa si zasluzi oba.
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-1
0 1
Jerry321
11. 11. 2026 16.04
Ne vem kaj ta bebavi Krivec razlaga 😂 dejstvo pa je da ZLO, prebiva na DESNI!!!
Odgovori
-4
3 7
9876543
11. 11. 2026 16.12
Jerry, bo potrebno kakšno konkretno dejstvo in številko izbrskat. Te prazne floskule pri kolikor toliko pametnem človeku ne vžgejo več.
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+0
2 2
Misika1967
11. 11. 2026 16.00
Kak se bojijo Lukeca,mlad je se dolgo vam bo kratil spanec.
Odgovori
+4
7 3
Morgoth
11. 11. 2026 16.22
Neumnih se je vedno za bati, sploh, če so v skupinah. Neumni ne razmišljate o posledicah svojih dejanj.
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-2
0 2
seter73
11. 11. 2026 15.57
hahaha...Jankotu se treseje hlace. Obkrozil ne bom nobenega, niti lopova niti lenega zadrogiranca, kvazi desno opcijo ki nastopa tukaj samo da dajo kandidata ker se tako pac spodobi. Je pa dejatvo da kdor gre obkroziti Mesca za zupana LJ bi moral obvezno dobiti naponico pod nujno za psiheatricni pregled. Da zal je v demolraciji za volilnompravico dovolj samo to da se priplazis do 18. leta
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-3
3 6
visoki
11. 11. 2026 16.05
tebe bi pa morali izbrisati
Odgovori
+1
2 1
Deep1
11. 11. 2026 15.57
😅😆😆
Odgovori
0 0
visoki
11. 11. 2026 15.53
če je sds za šerifa potem vemo,da moramo glasovati za luko
Odgovori
+7
11 4
9876543
11. 11. 2026 16.13
O, kakšna neverjetna inteligenca. Uboga Ljubljana, če boste glasovali po tej logiki. Luka bo odličen župan, a ne?
Odgovori
0 0
KatiFafi
11. 11. 2026 15.49
Mesca nebi obkrožil na glasovnici pa če bi bil edini na njej.
Odgovori
+0
6 6
visoki
11. 11. 2026 15.53
če bi bil edini potem tebe nebi potreboval
Odgovori
+2
4 2
JApajaDAja
11. 11. 2026 15.48
sedaj pa vsi nasprotniki sds kontra krivca....volite lukca....
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+6
7 1
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