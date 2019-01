Za deficitarne poklice tisoč štipendij

Nabor deficitarnih poklicev ostaja isti kot za šolsko leto 2018/2019 in vključuje 21 poklicev: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar in steklar.

Štipendijo bodo lahko pridobili dijaki prvih letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v prilogi razpisa in izpolnjujejo splošne in druge pogoje.

Za izobraževalni program poklicno tehniškega izobraževanja v italijanski narodni skupnosti je določen program ekonomski tehnik. Za madžarsko narodno skupnost pa so razpisani programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja mehatronik operater, strojni tehnik in kemijski tehnik.

Če bo sklad prejel več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi višje povprečne ocene v zaključnem razredu osnovne šole in višje povprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Štipendijo bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z državno štipendijo. V zadnjem letniku je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Sicer prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine in če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Sredstva so zagotovljena iz Evropskega socialnega sklada in sredstev ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 3,6 milijona evrov, so še navedli na skladu.