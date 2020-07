Za dela pri Gaberkah pet ponudb, gradbeno dovoljenje pravnomočno

Za dela na lokaciji priključka Gaberke na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec je najdražjo ponudbo v višini 12,15 milijona evrov oddal konzorcij ICOP, CVP, Nivo Eko in Prohaus. Sledijo ponudbe Strabaga in njegove ljubljanske podružnice (11,63 milijona evrov), konzorcija Granol, Markomark Nival in Hering (11,20 milijona evrov), Pomgrada in GGD (9,87 milijona evrov) in Kolektorja, CGP in VOC Celje.

Zdaj bo stekel pregled prejetih ponudb za prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi, sledila bo priprava sklepa o oddaji. Kot so pojasnili za STA, so danes izvedeli tudi, da je gradbeno dovoljenje za dela pri Gaberkah postalo pravnomočno.

V četrtek pa je Dars objavil še razpis za sklop del Jenina od priključka Velenje jug do Slovenj Gradca. Gradnja odseka je na podlagi interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19 določena kot pomembna investicija.

Razpisana dela zajemajo gradnjo trase dela hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina in še nekatera druga dela. Ocenjena vrednost javnega naročila je 30 milijonov evrov brez ddv. Skrajni rok za predložitev prijave za sodelovanje je 1. september.