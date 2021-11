Za delovno uspešnost v Policiji tudi po 3.500 evrov bruto dodatka

In kdo so plačni rekorderji, ki so za september prejeli od 8 tisoč do 9.300 evrov bruto plače? Na prvem mestu je Jurij Šubic s Centra za varovanje in zaščito, na drugem direktor Uprave uniformirane policije Danijel Lorbek, na tretjem pa direktor Urada za informatiko in telekomunikacije Andrej Bračko, z bruto plačo dobrih 8.500 evrov, od tega je za delovno uspešnost prejel 3.260 evrov. Lorbek je prejel 3.300 dodatka, Šubic pa 2.258 evrov bruto. Na četrtem mestu je Tomaž Brezic, takoj za njim pa vodja Centra za varovanje in zaščito Bojan Oman. Na šestem mestu z bruto plačo dobrih 8 tisoč evrov je pomočnik generalnega direktorja Policije Jože Senica, za njim pa uslužbenka notranjega ministrstva Irena Utroša, ki je dobila najvišji dodatek za delovno uspešnost, 3.589 evrov bruto.

Med policijskimi upravami je najvišje na lestvici direktorica Policijske uprave Kranj Melita Močnik, na 22. mestu, z bruto plačo 6.940 evrov, od tega slabih 1.900 za delovno uspešnost. Notranji minister Aleš Hojs je z bruto plačo 5.778 evrov na 68. mestu, takoj za njim s skoraj isto plačo direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas, generalni direktor Policije Anton Olaj pa je z bruto plačo 5.549 evrov na 94. mestu. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler ima dobrih 300 evrov nižjo plačo in je na 130. mestu, 50 mest nižje najdemo trenutno vodjo NPU Petro Grah Lazar, ki ima 4.887 evrov plače, od tega je dobila 700 evrov za delovno uspešnost. Prvi mož avtocestne policije Andrej Jurič je z 200 evri nižjo plačo od Grah Lazarjeve na 221. mestu, njen pomočnik na NPU Franc Borut pa je prejel 4.383 evrov bruto plače.

Najvišje plače tudi za tiste, ki opravljajo naloge pri predsedovanju Svetu EU

Ministrstvo za notranje zadeve na spletni strani pojasnjuje, da so javni uslužbenci pri plači za september prejeli redno delovno uspešnost za tretje tromesečje od julija do septembra ter delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov za september 2021. Uslužbenci, ki opravljajo tudi naloge iz projekta Predsedovanje Svetu Evropske unije, pa so prejeli še delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za tri mesece. Tudi prvih šest zaposlenih v Policiji, ki so prejeli najvišje plače, sodi v ta paket. "Vsi navedeni opravljajo najzahtevnejše naloge, predvsem v številnih projektih in nalogah, ki se navezujejo na predsedovanje Slovenije Evropski uniji," nam je odgovorila tiskovna predstavnica Maja Ciperle Adlešič.

Nekdanji vodilni in razrešeni kadri šele na 600. mestu

Pa poglejmo še, kje na lestvici najbolje plačanih v slovenski policiji so nekdanji vodilni oziroma premeščeni kadri, ki so v glavnem skoraj vsi pristali v pisarnah v Tacnu. In kako uspešni so pri svojem delu ali drugače, kakšne dodatke za delovno uspešnost so prejeli pri zadnji plači. Na 617. mestu plačne lestvice je nekdanji prvi mož kriminalistične policije Boštjan Lindav, s plačo 3.876 evrov, za delovno uspešnost je prejel 254 evrov. Kmalu za njim odstavljeni direktor NPU Darko Muženič, s skoraj istim zneskom in 333 evrov dodatka za delovno uspešnost. Na 676. mestu je z enako plačo nekdanji generalni direktor slovenske policije Janko Goršek, ki je dobil 190 evrov delovne uspešnosti. Na 725. mestu pa je razrešena bivša generalna direktorica Policije Tatjana Bobnar, s plačo 3.754 in 313 evri delovne uspešnosti.