Za digitalizacijo več kot 29 milijonov evrov. Bo to izboljšalo digitalno pismenost?

V preteklem letu so za unovčitev digitalnih bonov porabili prek 29 milijonov evrov. Bo ta denar dejansko izboljšal digitalno pismenost pri mladih in kaj bo s starejšimi, ki so pred tem izviseli? Tudi na to je ministrica odgovarjala v oddaji SVET.

Kaj pa dosežki letošnjega leta?

Po besedah ministrice so na vladni službi zelo ponosni na sprejetje Zakona o elektronskih komunikacijah, s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropsko ureditev s tega področja ter med drugim za potrošnike predvideva brezplačno menjavo ponudnika storitev. To bi morala Slovenija storiti že do 21. decembra 2020 in zaradi zamude je Evropska komisija proti naši državi vložila tožbo pred Sodiščem EU. Med dosežki pozdravlja tudi sprejetje načrta za razvoj gigabitne infrastrukture.