Za Dikaučiča interpelacija sestavni del politike, Kustečeva bo nanjo odgovorila v DZ

Ob vloženi interpelaciji je Dikaučič v odzivu zapisal, da je interpelacija prišla v zahtevnem času, niti v treh mesecih po njegovem imenovanju, a da jo razume in sprejema kot sestavni del politike. "V tem trenutku lahko rečem le, da vem, kaj je moja dolžnost, in da si skupaj s sodelavci prizadevamo za čim boljše pogoje delovanja pravosodnih organov in čim bolj učinkovit in pravičen postopek za vse," je dodal.

Interpelacijo zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča so v državni zbor danes vložile opozicijske poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP. Med drugim Dikaučiču očitajo ponovitev razpisa za izbiro dveh evropskih delegiranih tožilcev in tudi povsem nedopustno odlašanje vlade pri imenovanju državnih tožilcev. Tretji interpelacijski očitek zoper ministra Dikaučiča je povezan s predlogom novele zakona o nalezljivih boleznih.

To je že druga interpelacija v mandatu šolske ministrice. Na ministrstvu za izobraževanje so sredi avgusta v odzivu na napovedano interpelacijo navedli, da interpelacije ne morejo komentirati, dokler ni vložena, zdaj pa so dejali, da bo Kustečeva "na vsebino interpelacije, skladno z vsemi postopki, odgovorila v državnem zboru" .

Prav tako so omenjene stranke danes vložile tudi interpelacijo zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec , ki ji med drugim očitajo nesposobnost in kaos pred začetkom letošnjega šolskega leta. V šolah namreč do zadnjega tedna pred začetkom pouka niso imeli jasnih navodil, kako bo šolsko leto potekalo v luči epidemije covida-19, so danes predstavili vlagatelji interpelacij.

So pa na MIZŠ že avgusta poudarili, da priprave na začetek novega šolskega leta potekajo aktivno, pa tudi, da bistvenih novosti pri pedagoškem delu ne bo, bo pa novost pogoj PCT. Opozicija sicer Kustečevi med drugim očita prav nesposobnost in kaos pred začetkom letošnjega šolskega leta. V šolah namreč do zadnjega tedna pred začetkom pouka niso imeli jasnih navodil, kako bo šolsko leto potekalo v luči epidemije. Po besedah vodje poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca je Kustečeva opustila vsakršno odgovornost svojega ministrovanja in dokazala, da ji ni mar za šolsko področje, ki naj bi ga pokrivala.

Interpelacijo so vložili tudi zaradi podcenjujočega, izključujočega in ignorantskega odnosa do strokovne in zainteresirane javnosti, šolskih sindikatov in civilne družbe ter nesposobnosti usklajevanja epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja. Prav tako ji očitajo tudi ponižujoč in nestrokoven odnos do znanstvenoraziskovalne dejavnosti, zapostavljanje družbenih interesov na področju visokega šolstva in uničevanje internacionalizacije.

Na seznamu očitkov so še zanemarjanje športa, športnikov in športnih organizacij, neobčutljivost za duševno in telesno zdravje otrok in mladine ter ukinitev Šole za ravnatelje. "S to interpelacijo ji bomo še enkrat dokazali, da njeno delo ni nezadostno, ampak da ga ni in da je absolutno neprimerna za položaj ministrice za izobraževanje," je sklenil Vatovec.

Perič meni, da opozicija nima dovolj glasov, da bi interpelaciji uspeli

Vodja poslanske skupine SMC, iz vrst katere prihajata tako Dikaučič kot Kustečeva, Gregor Perič je v odzivu na vloženi interpelaciji zavrnil očitke obeh interpelacij. Potezo opozicije, da vloži interpelacijo, sicer obžaluje: "Verjamem, da bi se dalo vso to energijo in čas porabiti bolj konstruktivno." Bosta pa po njegovi oceni ministra z interpelacijama dobila priložnosti, da predstavita rezultate svojega dela.

Perič opoziciji očita, da je interpelacijo zoper Kustečevo napovedala v zanjo najbolj neugodnem trenutku, ko je bila bolniško odsotna. "Mislim, da je slovenska javnost dobro obveščena, da je zbolela za covidom-19," je povedal Perič, ki se mu zdi očitana odsotnost ministrice v zadnjih tednih logična.