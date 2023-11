Za direktorja službe DVK prispelo sedem prijav

Natečajna komisija bo po pregledu prijav kandidate pozvala k morebitnim dopolnitvam prijav, nato sledijo razgovori kandidatov. Nazadnje bo DVK o novem direktorju službe opravila glasovanje.

Izbrani kandidat, ki bo nadomestil dosedanjega direktorja Vučka, bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja, delo pa bo začel opravljati 1. februarja 2024. Med njegovimi prvimi nalogami bo izvedba evropskih volitev.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za prijavo na javni natečaj, so slovensko državljanstvo, znanje uradnega jezika, visokošolska univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri, najmanj sedem let delovnih izkušenj, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika in strokovni izpit iz upravnega postopka.

Prijavo je potrdil nekdanji predsednik DZ Igor Zorčič. Še pred zaključkom javnega natečaja pa se je v medijih med možnimi kandidati omenjalo tudi državno sekretarko za odnose z DZ v kabinetu predsednika vlade Mašo Kociper, nekdanjega sekretarja državnega sveta Dušana Štrusa in nekdanjo namestnico direktorja službe DVK Nino Mujagić. Prijavljene kandidate bo DVK razkrila, ko dobi njihovo soglasje.

Direktor službe DVK Dušan Vučko je septembra obvestil predsednika DVK Petra Goloba, da z 31. oktobrom 2023 odpoveduje pogodbo o zaposlitvi, saj se želi po preteku trimesečnega odpovednega roka oz. z 31. januarjem 2024 upokojiti. Kot je ob tem med drugim zapisal, je avgusta od njegovega prvega imenovanja na položaj direktorja službe DVK minilo 12 let. DVK je v tem obdobju skupaj izvedla 25 splošnih glasovanj volivcev.