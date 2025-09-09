Svetli način
Slovenija

Za divjanje s hitrostjo 204 km/h bo plačal 1200 evrov in 9 točk

Čatež ob Savi, 09. 09. 2025 08.08 | Posodobljeno pred eno minuto

D. S.
Novomeški policisti so ustavili voznika avtomobila Audi A4, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 204 km/h. 31-letnika so kaznovali z globo 1200 evrov in devetimi kazenskimi točkami.

Včeraj okoli 10.40 ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4 slovenske registracije, ki je ob 10.34 uri na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 204 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 74 km/h. 

"31-letnemu državljanu BiH so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk," so sporočili s Policije.

204 km/h po avtocesti
204 km/h po avtocesti FOTO: PU Novo mesto
voznik avtocesta novo mesto audi
Predsednica s predlogom novih ustavnih sodnikov

