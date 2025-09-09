Za divjanje s hitrostjo 204 km/h bo plačal 1200 evrov in 9 točk

Včeraj okoli 10.40 ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4 slovenske registracije, ki je ob 10.34 uri na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 204 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 74 km/h.

"31-letnemu državljanu BiH so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk," so sporočili s Policije.