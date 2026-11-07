Slovenija
'Za dobro vino in prijatelje': nazdravljali od Ljubljane do Maribora
Še preden se mošt spremeni v vino, so se po Sloveniji začela martinovanja. Praznik vina obeležujejo praktično povsod, saj imamo, kot pravijo pridelovalci, skoraj v vsakem kraju dobra lokalna vina. Martinovali so tudi v Ljubljani in Mariboru, obiskovalci so prišli z vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine.
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