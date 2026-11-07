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Slovenija

'Za dobro vino in prijatelje': nazdravljali od Ljubljane do Maribora

Ljubljana, 07. 11. 2026 19.50 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Lara Miklavčič
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Še preden se mošt spremeni v vino, so se po Sloveniji začela martinovanja. Praznik vina obeležujejo praktično povsod, saj imamo, kot pravijo pridelovalci, skoraj v vsakem kraju dobra lokalna vina. Martinovali so tudi v Ljubljani in Mariboru, obiskovalci so prišli z vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine.

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martinovo vino praznovanje

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Vera in Bog
07. 11. 2026 20.59
Pijača vladarjev. Jezus
Odgovori
0 0
Anion6anion
07. 11. 2026 20.39
Za SDS in jeklo godec je to slovenska kultura. Pijančevanju odprta vrata v vsako slovensko šolo.
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-1
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SDS_je_poden
07. 11. 2026 20.19
Praznik kronikov. Godčeva bo vesela, da bo lahko nalivala v telovadnici.
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