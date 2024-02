Za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na voljo 20.241 vpisnih mest

Kot novost je Papič izpostavil, da so pri pripravi predlogov vpisnih mest javni visokošolski zavodi upoštevali usmeritve za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025, ki jih je vlada sprejela oktobra. Veseli ga, da so fakultete sledile tem usmeritvam, da so na nekaterih deficitarnih programih delno povečali vpisne številke. Osnovno ureditev tega področja pa bodo določili s sklenitvijo nove štiriletne pogodbe o financiranju visokošolskih zavodov, je dodal.

"Ta pogodba bo začela veljati 1. januarja 2025 in bo veljala štiri leta. Tam bomo natančno definirali pričakovanja ustanovitelja, univerze pa bodo imele priložnost, da bodo tudi izrazile svoje potrebe oziroma pod kakšnimi pogoji bodo lahko vpisne številke izvedle in vpisale določeno število študentov na določenih področjih," je še navedel Papič.

Vpisna mesta za študijsko leto 2024/2025 razpisuje pet javnih visokošolskih zavodov, in sicer univerze v Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo za redni študij.