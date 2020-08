Za dolgotrajno oskrbo primanjkuje 360 milijonov evrov sredstev

Dvigujejo kadrovske normative za zdravstveno nego v domovih za starejše

Bo pa treba najti sredstva za "hotelski" del namestitve, gre za okoli 360 milijonov evrov. Kakšno rešitev v zakonu predlagajo za kritje teh sredstev, ni želel razkriti, je pa dejal da bo to verjetno še predmet razprave. "Predvsem pa bo odločitev družbe, ali je to pripravljena narediti in do katere mere je to sposobna izpeljati glede na razpoložljiva sredstva," je dejal.