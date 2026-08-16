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Slovenija

Za dopust za spremstvo prvošolčka treba zaprositi pravočasno

Ljubljana, 16. 08. 2026 08.40 pred 20 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Prvi šolski dan v Novi Gorici

Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Za plačan dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo.

Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša.

Zakon navaja, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Med te se uvrščajo smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt otroka, posvojenca, otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), hujše nesreče in torej še spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan.

Gre za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Priporočljivo je, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, da bo ta z odsotnostjo delavca pravočasno seznanjen, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, ga delavec lahko izrabi le na prvi šolski dan – ne prej in ne pozneje.

Sicer pa je odsotnost v trajanju enega dne minimalna zakonska pravica, na podlagi nekaterih panožnih ali podjetniških kolektivnih pogodb pa jo je mogoče nadgraditi v več dni dopusta. Delodajalec ga odmeri, če zaposleni zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred.

Že pred spremembo zakona o delovnih razmerjih je plačana odsotnost z dela za spremstvo prvošolca na podlagi kolektivne pogodbe pripadala zaposlenim v javnem sektorju.

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KOMENTARJI2

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Julijann
16. 08. 2026 08.59
Zanimivo ne, v JS so imeli starši to pravico že davno, medtem ko so morali starši prvošolcev v realnem sektorju dati iz svojega dopusta en dan. Res smo ena nepravična država.
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0 0
?iro123
16. 08. 2026 08.56
Panika se je že začela, SONČKI gredo v šolo, tastari pa doživljajo orgazme.
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0 0
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