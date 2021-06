Za DPD beseda "meja" ne obstaja

Prav tako si prizadevajo zmanjšati okoljski odtis in izboljšati vsakdanje urbano življenje povsod. Da bi to dosegli, v vseh voznih parkih uvajajo vozila za oddajo z nizkimi emisijami in inovativnimi rešitvami dostave za zmanjšanje ogljičnega odtisa vsake pošiljke. Tako so leta 2019 uvedli več kot 100 pametnih mestnih rešitev za dostavo po vsej Evropi in širše, s čimer se je ublažila preobremenjenost in onesnaženje v mestih ter optimizirale želje glede dostave za e-kupca. DPDgroup namerava do 2025 uvesti zeleno dostavo v 225 mestih, med drugim v Ljubljani. Za izpolnitev obljube bodo tako investirali v 7.000 novih nadomestnih vozil, 3.600 električnih polnilnih postaj in 80 novih mestnih skladišč, v skupni vrednosti 200 milijonov evrov, pravijo v DPD. Nova flota nadomestnih dostavnih vozil bo sestavljena iz različnih vrst vozil, odvisno od mesta, v katerem bodo uporabljena. Izbira tipa vozila bo odvisna od velikosti ulic v središču mesta, prometnih predpisov in potreb po dostavi. V Sloveniji so uvedli dostavo z električnimi kolesi v Ljubljani, v Mariboru pa nadaljujejo svojo pot pod okriljem projekta Zelena dostava, ki so ga vzpostavili z Višjo prometno šolo v Mariboru. Gre za sam proces dostave s kolesi in pa izkušnje študentov, ki so projekt vzeli kot poučen proces njihovega izobraževanja. Na slovenskih cestah pa lahko opazite tudi že prvi električni dostavni kombi.

Zavedajoč odgovornosti do planeta in njegovih ljudi, si želijo postati najbolj trajnostno podjetje za dostavo v Evropi. Njihova strategija trajnostnega razvoja se osredotoča na področja, kjer lahko naredijo največjo spremembo. V DPDgroup na novo definirajo meje dostave in v vsako pobudo vnašajo navdih, inovativnost in delovanje. V korist celotnemu ekosistemu. Zato se DPDgroup zavzema za boj proti podnebnim spremembam pri vsaki dostavi paketov.

DPD ponuja tudi mednarodne rešitve pošiljanja za podjetja. Ta se lahko zanesejo na dostavo paketov v 230 držav po vsem svetu, z visoko zmogljivo cestno mrežo v Evropi pa podjetju prihranijo marsikateri strošek. Z zahtevkom za prevzem paketov omogočajo prevzem in dostavo paketov v Sloveniji ali v tujini vam ali kateri koli tretji osebi. So strokovnjaki za odpremo paketov in imajo izkušnje pri pošiljanju paketov za spletne trgovce. Njihove storitve optimalno integrirajo s trgovskimi sistemi in tako zagotavljajo hiter in priročen postopek dostave, saj si želijo, da bi navdušeni prejemniki postali dolgoletne stranke!

Med glavnimi storitvami, na katere so ponosni, je še zmeraj Predict 1-urna časovna dostava, kjer DPD poskrbi, da prejemnik paketa nikoli ne čaka in ne pozabi na njegovo dostavo, saj je preko SMS, Viber sporočila ali e-pošte obveščen o natančnem času dostave paketa. Ker pa so v zadnje času priča vse večjim količinam dostave paketov in da bi poenostavili celoten proces dostave ter strankam še bolj približali njihove storitve, se v DPDgroup usmerjajo v digitalne procese in razvoj aplikacije za končne uporabnike. Tisto, kar je posebnega na omenjeni aplikaciji je to, da prejemniku paketa omogoča enostaven pregled in upravljanje z vsemi prihajajočimi paketi. Z myDPD aplikacijo ni več zamujenih dostav paketov. Prejemnik paketa ima sedaj možnost, da sam določi, kdaj in kje želi prevzeti svoj paket, in enostavno z nekaj kliki izbere želene postavke dostave. Z možnostmi preusmeritve lahko preprosto spremenite kraj dostave tudi na eno izmed 644 Pickup lokacij po vsej Sloveniji ali v 544 paketnikov partnerske družbe direct4.me. Aplikacija je dostopna na spletni strani, na voljo pa je tudi mobilna aplikacija, katero lahko prevzamete v Google Play Store (Android) in App Store (iPhone).

Ponosni so tudi na modernejši način plačevanja pošiljk. Gre za spletno plačilo prek varnega spletnega sistema za avtorizacijo kreditnih kartic v realnem času, imenovano WSPay, preko katere je mogoče plačati odkupnino paketa, ki je v dostavi. Zaradi dodatnih ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe z novim virusom (COVID-19) so pri DPD tudi uvedli inovativen, popolnoma brezstičen način sprejemanja pošiljk s PIN - kodo. S tem so povečali zanesljivost in učinkovitost dostave.

V prihodnje še naprej nameravajo nadaljevati z izvajanjem vseh novih aplikacij in inovacij, ki jih prinašajo na raven DPDgroup, hkrati pa narediti nekaj notranjih inovacij, ki jih zahteva lokalni trg. Kot smo že omenili, se močno povečuje delež dostave pošiljk končnim potrošnikom (B2C segment), v porastu bo tudi dostava hrane. S tem bodo povezani tudi izzivi, kako potrošnikom omogočiti čim boljšo storitev, tako s prilagoditvijo časov dostave kot z novimi storitvami. Vse skupaj zahteva nove investicije v znanje, v infrastrukturo, tehnologijo. Cilj ostaja izgradnja novega sedeža v Ljubljani, kar jim bo s pomočjo novih tehnologij omogočilo veliko hitrejše delovne procese in optimizacijo stroškov. Izziv zagotovo predstavlja vse hitreje razvijajoče se tržišče in konkurenca na trgu. Kot člani mednarodne mreže DPD pa verjamejo, da bodo s sinergijskim odnosom in izmenjavo medsebojnih izkušenj lahko dosegli vse zastavljene cilje.

Zato v DPD slovarju beseda MEJA ne obstaja!





Naročnik oglasa je DPD.