Uspešno končana četrta akcija zbiranja plastenk za dober namen

Akcija , ki se je začela 1. junija letos, je že v prvih dveh mesecih presegla mejnik 100 tisoč zbranih plastenk, do konca oktobra pa se je številka povzpela na 365.646 – največ plastenk so sodelujoči v akciji prispevali prav zadnji mesec. Zbrana količina plastenk tako ponovno dokazuje izjemen čut javnosti za varovanje okolja in pomoč sočloveku. "Letošnji odziv na akcijo znova dokazuje, da smo v Sloveniji pripravljeni stopiti skupaj, ko gre za pomoč sočloveku. Posebej nas veseli, da tovrstne akcije prinašajo tudi resnične premike v vsakodnevnih navadah ljudi. V štirih letih je za mnoge kupce vračanje plastenk v avtomate postalo rutina, o čemer pričajo tudi njihova številna vprašanja in spodbude za nadaljevanje, ki smo jih prejeli. Če bi vse doslej zbrane plastenke postavili drugo za drugo, bi v zračni razdalji segle od Pirana do Lendave in nazaj ter ustvarile kar 500 kilometrov dolgo verigo solidarnosti. Vsaka vrnjena plastenka v letošnji akciji prinaša neposredno pomoč Društvu Tačke pomagačke in nas opominja, kako velik učinek imajo lahko majhna dejanja," poudarja Marina Dijaković, vodja korporativnih zadev v Lidlu Slovenija in Lidlu Hrvaška.

Lidl Slovenija in Društvo tačke pomagačke; četrta akcija zbiranja plastenk za dober namen FOTO: MP Produkcija

Društvo Tačke pomagačke deluje že skoraj 20 let. V sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in socialnovarstvenimi ustanovami s pomočjo terapevtskih parov – usposobljenih vodnikov in terapevtskih psov – pomagajo uporabnikom, predvsem najbolj ranljivim skupinam, kot so otroci, starejši, bolniki, in spodbujajo njihovo sodelovanje. Krepijo komunikacijske in motorične spretnosti posameznika ter mu pomagajo pri premagovanju stisk. Kot pravijo v Društvu Tačke pomagačke, pes ni zaman človekov najboljši prijatelj. Njegova bližina pomembno pripomore k boljšemu počutju uporabnika, njegovi večji socialni vključenosti ter ustvarjanju sproščenega in spodbudnega okolja. "Terapevtski pari našega društva s svojim delovanjem prispevamo k vključevanju občanov iz ranljivih skupin prek različnih terapevtskih aktivnosti in s tem povečujemo družbeno odgovornost do vseh oseb. Zelo smo hvaležni Lidlu Slovenija, da so omogočili zbiranje plastenk za naše društvo. S tem smo poudarili še dodaten vidik družbene odgovornosti, saj akcija ne samo ozavešča kupce o pomenu zmanjšanja števila odpadnih plastenk v okolju, temveč je tudi bistven prispevek k delovanju našega društva," je povedala predsednica Društva Tačke pomagačke Dušanka Prelc Premate, mag.

Lidl Slovenija in Društvo tačke pomagačke; četrta akcija zbiranja plastenk za dober namen FOTO: MP Produkcija

Med glavnimi terapevtskimi aktivnostmi, ki jih izvaja Društvo Tačke pomagačke, so terapije s pomočjo psov. Ob prejemu donacije je društvo v Domu upokojencev Kranj neposredno prikazalo svoje delo. Terapevtski in pripravniški pari Jakob in Debi, Beno in Sunny ter Maja in Happy so skupaj s strokovno delavko doma in stanovalci izvedli dve ciljno usmerjeni vaji – iskanje skritih predmetov zgolj s tipom in igrivo iskanje besed s pomočjo črk, ki so jih kužki prinesli v žepih svojega oprsnika. S takšnimi aktivnostmi pri starejših krepijo tip, spomin in besedni zaklad, obenem pa je srečanje znova dokazalo, kako bližina psa pomirja, spodbuja medsebojno interakcijo in privablja iskrene nasmehe na obraze. Za strokovno prevzemanje in predajo zbranih plastenk v postopke recikliranja skladno z okoljsko zakonodajo je poskrbela Družba Surovina d.o.o. Peter Belcl, pomočnik vodje prodaje v podjetju Surovina, pravi: "V Surovini nas veseli, da smo bili del projekta in da smo s svojim znanjem ter izkušnjami na področju ravnanja z odpadki prispevali k njegovi uspešni izvedbi. Poskrbeli smo za prevzem zbranih plastenk in njihov transport v nadaljnjo predelavo, kjer se iz odpadnih plastenk pridobijo nove sekundarne surovine. Na ta način omogočamo kroženje materialov, prispevamo k zmanjševanju potrebe po uporabi novih virov in skrbimo, da odpadne plastenke ne končajo kot odpadek, temveč postanejo dragocen vir surovin za nove izdelke. Sodelovanje z Lidlom Slovenija in Društvom Tačke pomagačke je lep primer, kako lahko s skupnimi močmi in konkretnimi koraki povežemo odgovorno ravnanje z viri in pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Z veseljem bomo podprli podobne pobude tudi v prihodnje."

Lidl Slovenija in Društvo tačke pomagačke; četrta akcija zbiranja plastenk za dober namen FOTO: MP Produkcija

Lidl Slovenija s 15.000 in družba Surovina s 5.000 evri dodatne donacije Izkupiček od prodaje zbranih plastenk je znašal 3.146,40 evra, ob tem pa sta podpornik projekta Lidl Slovenija in podjetje Surovina Društvu Tačke pomagačke namenila dodatni donaciji – Lidl Slovenija v znesku 15.000 evrov, Surovina v znesku 5.000 evrov. Društvo bo vsa sredstva iz akcije, torej skupaj 23.146,40 evra, namenilo krepitvi svojega delovanja, nadaljnjemu razvoju obstoječih in novih terapevtskih programov ter strokovnemu izobraževanju terapevtskih parov društva. V dosedanjih štirih akcijah zbranih skoraj 2 milijona plastenk Letošnje zbiranje plastenk za dober namen je bilo že četrta tovrstna dobrodelna pobuda, ki jih organizirajo nevladne organizacije, Lidl Slovenija pa jih podpira skupaj s prebivalci Slovenije. Doslej se je Lidl Slovenija kot podpornik dvakrat pridružil akciji Junakov 3. nadstropja, v preteklem letu pa akciji Društva prvih posredovalcev.

Lidl Slovenija in Društvo tačke pomagačke; četrta akcija zbiranja plastenk za dober namen FOTO: MP Produkcija

V prvih treh akcijah je bilo skupaj zbranih več kot 1,5 milijona plastenk, s 365.646 plastenkami, zbranimi letos, pa se je število povzpelo na skoraj dva milijona. To pomeni več kot 56 ton ločeno zbrane ter za nadaljnjo reciklažo primerne odpadne plastične embalaže in več kot 88 tisoč evrov za podporo nevladnih organizacij, ki s svojim delovanjem na različne načine skrbijo za dobrobit ljudi, še posebej najranljivejših. Zbrana količina plastenk pomeni, da je skoraj vsak prebivalec Slovenije prispeval vsaj eno plastenko – simbolična gesta, ki kaže, kaj dosežemo, ko stopimo skupaj.

Lidl Slovenija skladno s strategijo krožnega gospodarstva Reset Resources

Načela krožnega gospodarstva ostajajo pomemben del strateških usmeritev Lidla Slovenija. V okviru strategije Skupine Schwarz REset Resources podjetje sledi usmeritvam petih stebrov (REdesign, REduce, REuse, REcollect in REcycle). Z zmanjševanjem porabe primarnih surovin in večjo uporabo recikliranih materialov – od embalaže do gradnje – Lidl upošteva okoljske smernice EU ter prispeva k zapiranju snovnih tokov plastike.

Lidl Slovenija in Društvo tačke pomagačke; četrta akcija zbiranja plastenk za dober namen FOTO: MP Produkcija