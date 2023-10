Za družini Oskarja in Nikite zbrali več kot 360.000 evrov

Fantek Oskar in deklica Nikita sta otroka s težko redko boleznijo, ki so jima poplave zadale zelo hud dodaten udarec. Njunima družinama so deroče vode čez noč vzele vse, Nikitini hišo, Oskarjevi pa poleg hiše tudi celotno kmetijo. Sedaj pa je za obe družini posijal zelo svetel žarek upanja in veselja, v zbiralni akciji društva Viljem Julijan so s pomočjo dobrih ljudi iz celotne Slovenije zbrali izjemno vsoto, za Oskarja 220.728 evrov in za Nikito 141.344 evrov.

"Kaj takšnega nisva pričakovala niti v sanjah. To je neverjetno in na vso moč se najlepše zahvaljujeva vsem donatorjem, rešili ste nama življenje, vsakemu tisočkrat in tisočkrat hvala!" ob tem pravita Nejc in Urška Zager, starša malega Oskarja.