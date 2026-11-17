Na jesenski razpis specializacij zdravnikov za območje celotne države in za posamezne izvajalce je na 291 razpisanih mest prispelo 165 vlog, prostih mest tako ostaja še 156. Podatki kažejo precejšnje razlike v zanimanju za posamezne specializacije. Medtem ko je za nekatere specializacije prijav bistveno več, kot je razpisanih mest, pri drugih velik del mest ostaja nezaseden, so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenija.

(Ne)prijave po specializacijah

Na specializacijo iz družinske medicine se je prijavilo 17 kandidatov, prostih tako ostaja 73 mest. Spomladi je na 75 razpisanih mest prispelo 34 prijav, lani jeseni na 71 razpisanih mest 31 prijav, lani spomladi pa na 57 mest 29 prijav. "Gre za najmanjše število prijav v zadnjih štirih razpisnih rokih. Podatek je še posebej pomemben glede na potrebe po zdravnikih družinske medicine in prizadevanja za zagotavljanje dostopnosti do zdravstvene oskrbe na primarni ravni," so navedli v zbornici. Na specializacijo iz pediatrije je prispelo osem prijav, prostih ostaja še 15 mest. Na lanskem jesenskem razpisu je na 18 razpisanih mest prispelo pet prijav. Zanimanje je tako letos jeseni nekoliko večje, vendar še vedno manjše kot na letošnjem spomladanskem razpisu, ko je na 19 mest prispelo 11 prijav. Lani spomladi je bilo na 29 mest 13 prijav.

Več zanimanja je za čeljustno in zobno ortopedijo, kjer je prijav več od razpisanih mest. FOTO: Aljoša Kravanja

Za specializacijo iz urgentne medicine je bilo tokrat za območje celotne države razpisanih 20 mest, prijavili pa so se štirje kandidati. Za posamezne izvajalce mest ni bilo razpisanih. Letos je bilo nekoliko zanimanja kot lani jeseni, ko je na enako število mest prispela le ena prijava, in na letošnjem spomladanskem razpisu, ko so se na 30 razpisanih mest prijavili trije kandidati. Lani spomladi pa so bile na 20 razpisanih mest prav tako štiri prijave. Zelo majhno zanimanje tudi tokrat opažajo za nekatere druge specializacije. Za hematologijo na štiri razpisana mesta ni prispela nobena prijava, prav tako ni bilo prijav za infektologijo, nuklearno medicino, alergologijo in klinično imunologijo odraslih, klinično mikrobiologijo ter pnevmologijo. Majhno zanimanje je tudi za specializacijo iz revmatologije, kjer je edina prijava prispela za eno razpisano mesto v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Več zanimanja za plastično, rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo ter radiologijo