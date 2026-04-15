Slovenija

Na 75 razpisanih mest za družinsko medicino prispelo 34 prijav

Ljubljana, 15. 04. 2026 09.51 pred 12 minutami 3 min branja 1

Ne.M.
Zdravniki

Na razpis za specializacije zdravnikov je prispelo 191 vlog, prostih je še 129 mest za specializacije. Posebej zaskrbljujoče je nizko zanimanje za družinsko medicino, kamor se je prijavilo le 34 kandidatov na 75 razpisanih mest. Je pa za specializacije doktorjev dentalne medicine na štiri razpisana mesta prispelo šest vlog.

FOTO: Bobo

Na Zdravniški zbornici Slovenije je včeraj potekalo odpiranje prispelih vlog na javni razpis. Na 282 razpisanih specializacij je prispelo 191 vlog, prostih je še 129 mest za specializacije, so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije. Vendar pa to stanje še ni dokončno, saj bo spomladanski razpis specializacij, za razpisana mesta specializacij, ki so ostala nezasedena, ostal odprt do vsakega 9. dne v mesecu, in sicer do popolnitve prostih mest, vendar največ do 30 dni pred objavo jesenskega javnega razpisa specializacij, so dodali.

FOTO: Bobo

Izbirni postopki bodo trajali do 18. junija

Na lanskem spomladanskem razpisu je na 308 razpisanih specializacij prispelo 200 vlog. Za tista mesta, za katera bo tudi po roku za prenos prijav več kandidatov, kot je na voljo mest, bodo izvedeni izbirni postopki, ki se bodo pričeli v mesecu maju in bodo potekali do 18. junija.

Kandidati, ki v teh postopkih ne bodo uspešni, pa se bodo nato lahko, ko bo o njihovih vlogah na prvem roku odločeno z dokončno odločbo ali sklepom, prijavili bodisi na druga mesta, ki so ostala nezasedena (prijave na prvi odprti razpis bodo možne do 9. junija), ali pa počakali na jesenski razpis specializacij, so sporočili iz zbornice.

Za družinsko medicino zanimanje nizko, za dentalno višje

Na specializacijo iz družinske medicine se je za območje celotne države prijavilo 28 kandidatov (lani 25) na 60 razpisanih mest (lani 40), za posamezne izvajalce pa so se na 15 razpisanih mest (lani 17) prijavili 6 kandidatov (lani 3), so zapisali v zbornici.

FOTO: Bobo

Za specializacijo iz ginekologije in porodništva je na 3 razpisana mesta za območje celotne države (lani 10) prispelo 5 prijav (lani 10), za posamezne izvajalce pa se je prijavilo 7 kandidatov (lani 10) na 8 razpisanih mest (lani 9).

Na specializacijo iz pediatrije se je za območje celotne države prijavilo 9 kandidatov (lani 12) na 15 razpisanih mest (lani 25). Za posamezne izvajalce so bila za specializacijo iz pediatrije razpisana 4 mesta (lani 4), prijavila pa sta se 2 kandidata (lani 1).

FOTO: Bobo

Na specializacijo iz urgentne medicine so se za območje celotne države prijavili 3 kandidati (enako lani) na 30 razpisanih mest (lani 20), za posamezne izvajalce ni bilo razpisanih mest (lani se je na razpisani 2 mesti prijavil en kandidat).

Za specializacije doktorjev dentalne medicine pa je na 4 razpisana mesta (lani 8) prispelo 6 vlog (lani 20).

Zanimanje za družinsko medicino že vrsto let nizko

Medtem ko je letos na 75 razpisanih mest za specializacijo iz družinske medicine prispelo 34 prijav, se je na lanski spomladanski razpis specializacij na skupno 57 razpisanih mest družinske medicine prijavilo 28 kandidatov, leta 2024 se je (vključno z odprtimi razpisi) na skupno 70 razpisanih mest družinske medicine prijavilo 45 kandidatov, leta 2023 se je na 100 razpisanih mest na spomladanskem razpisu prijavilo 39 kandidatov (vključno z odprtimi razpisi), leta 2022 pa je bilo na 88 razpisanih mest 38 prijav (vključno z odprtimi razpisi).

"Najmanjše zanimanje za to specializacijo je bilo namreč v letu 2018, ko se je na 119 razpisanih mest (skupno jesenski in spomladanski razpis) prijavilo 25 kandidatov. Za ustrezno pokritost bi potrebovali vsaj 100 novih specializantov letno, kljub temu pa nas nekoliko večje zanimanje navdaja z zmernim optimizmom," so zapisali v zbornici.

FOTO: Bobo

Ni velikega zanimanja za nekatera področja

Žal tudi letos opažamo, da ni velikega zanimanja za hematologijo (nobene prijave), alergologijo in klinično imunologijo odraslih (nobene prijave), onkologijo z radioterapijo (nacionalno nobene prijave, ena prijava na UKC MB), psihiatrijo (ena prijava nacionalno, nobene za posamezne izvajalce) in urgentno medicino (3 prijave, razpisanih 30 mest).

Bistveno več prijavljenih kandidatov kot je bilo razpisanih mest pa je tudi letos za specializacije iz oftalmologije, dermatovenerologije, plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, radiologije ter čeljustne in zobne ortopedije.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bb5a
15. 04. 2026 11.00
Kdaj bo pogreb našega zdravstva? K vse skup je že zdavni crknlo in smrdi da ni za zdržat...
