Za dveletnega Urbana na dobrodelnem pohodu zbrali 600.000 evrov

Na poti iz Sevnice na sv. Rok se je danes trlo staro in mlado. Zakaj so prišli, ni bilo težko vprašanje. Za dober namen so šteli korake, da bodo tako pomagali dveletnemu dečku Urbanu z redko gensko okvaro. Podjetje Akrapovič pa bo za vsak korak darovalo dva centa.

"Vedeli smo, da ima Urban malo zaostanka, potem pa smo začeli iskati, zakaj je prišlo do tega. Zdravniki so preiskali vse možnosti in so zelo hitro uspeli odkriti, da gre za gensko napako CTNNB1. Potem smo dobili diagnozo in začeli z reševanjem," pojasni oče dveletnega Urbana.

"Na tej poti sva ugotovila, da lahko - in kar v bistvu že delamo - razvijemo gensko terapijo za Urbana in pa tudi za vse ostale otroke na svetu in za vse bodoče generacije otrok naprej," doda Urbanova mama.