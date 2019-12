Za dvomilijonsko utajo davkov pri uvozu avtomobilov na Hrvaško stojita Slovenca

V uredništvu Oštro.si so na podlagi pridobljenih dokumentov Uskoka rekonstruirali, kako je skupina delovala in kdo naj bi bil vanjo vpleten.

Primer je odmeval že januarja letos, ko so potekale aretacije domnevnih članov združbe ter je policijska uprava Novo mesto na podlagi odredb sodišča v sodelovanju z več policijskimi upravami v Sloveniji in tujini izvedla 49 hišnih preiskav. Istočasno so bile izvedene operativne aktivnosti na podlagi odredb sodišča v tujini.

Vodila naj bi jo Matija Iskra in Tomaž Stopar, ki sta na Hrvaškem osumljena, da naj bi od decembra 2016 do januarja 2019 organizirala in vodila domnevno kriminalno združbo, ki naj bi med drugim poneverjala uradne dokumente, odpirala bančne račune na ime slamnatih lastnikov in izvajala druga dejanja, prek katerih naj bi utajili davke in omogočili drugim, da so jih plačali manj.

Izpostavljen je tudi Marko Hribovšek, ki naj bi prek tedanjega direktorja poslovnega razvoja pri Formations House Oliverja Hartmanna (v resnici naj bi šlo za Syeda Rizwana Ahmeda, ki je delal iz Pakistana) ustanovil podjetje za Iskro.

Po poročanju spletnega portala Siol je sodelovanja v združbi med drugimi osumljen tudi Rok Furlan, poznan iz afere Orion.

Organizatorji sheme – največkrat naj bi bil to Iskra – so avtomobile kupovali predvsem v avtosalonih v Nemčiji. V večini primerov so se prodajalci pojavili le enkrat pri enem uvozu, pri čemer je bila najbolj očitna izjema podjetje The E-Emporium iz Münchna, ki ga je v tem času lastniško obvladovala družba The E-Emporium iz Velike Britanije. Njegov direktor od decembra 2017 je bil Furlan.

Osumljenci naj bi avtomobile kupovali po neto ceni, brez DDV. Pri čezmejni trgovini znotraj EU namreč prodajalec davka ne obračuna, dolžan pa ga je obračunati kupec pri prvi nadaljnji prodaji v svoji državi.

V primeru uvoza avtomobilov ni bil obračunan nemški DDV v višini 19 odstotkov od prodajne cene avtomobila, saj ga je bil dolžan plačati končni kupec vozila na Hrvaškem. Temu naj bi se osumljenci izognili z zlorabo posebne ureditve za preprodajalce rabljenih izdelkov, na katere je bil davek že plačan.

Po urejeni registraciji na Hrvaškem so vozilo običajno prodali še vsaj enemu podjetju, ki so ga obvladovali in je še imelo veljavno identifikacijsko številko za DDV, najbrž zato, da je lahko izdajalo račune. Zadnje podjetje v verigi naj bi avtomobil nato prodalo končnemu kupcu.

Iskra in Stopar naj bi podjetja prevzemala ali ustanavljala prek oseb v slabem finančnem in zdravstvenem stanju, ki sta jih iskala v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.