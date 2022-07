Za evakuirane živali na Krasu pripravili hlev, pašnik, kletke za kokoši

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin z območno enoto Nova Gorica aktivno sodeluje pri pomoči kmetijam, ki se nahajajo kritično blizu požara, so v petek sporočili z ministrstva. Kot so pojasnili, so pripravili hlev s kapaciteto za sprejem 100 živali, kamor sta bili sprva premeščeni dve živali. Pripravili so tudi pašnik ob kmetijski šoli v Šempetru, kjer so pripravljeni na morebiten sprejem konjev in drobnice, vendar to zaenkrat še ni bilo potrebno. Pripravljene pa so tudi kletke za ulov kokoši po posameznih kmetijah in lokacija, kamor bi jih lahko preselili, če bo to potrebno.

Pri omejevanju požara aktivno pomagajo tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Na terenu je po navedbah ministrstva približno 130 gozdnih delavcev, zasebnikov in družbe Slovenski državni gozdovi, ki širijo in ustvarjajo nove protipožarne preseke. Na terenu sta tudi dva stroja za strojno sečnjo in več enot druge gozdarske mehanizacije. Družba bo pomoč zagotavljala tudi preko konca tedna, so napovedali.

Uničujoče posledice za ljudi, živali in podnebje

"Podnebne spremembe in gozdni požari se medsebojno krepijo in požari, ki danes gorijo v mnogih delih sveta, so večji, intenzivnejši in trajajo dlje časa kot prej. Če se bodo sedanji trendi nadaljevali, bodo posledice dolgoročne in uničujoče za ljudi, živali in podnebje," je v sporočilu za javnost navedla predstavnica WWF v Sloveniji Nevenka Lukić Rojšek in opozorila na veliko nevarnost požara na Krasu ne le za ljudi, ki se zadnje dni soočajo z ognjeno stihijo, ampak tudi za naravo in tamkajšnje prostoživeče živali.

"Hitro in drastično moramo zmanjšati emisije toplogrednih plinov, da upočasnimo tempo globalnega segrevanja in si damo priložnost prilagoditve. Zmanjšanje povprečnih temperatur za 1,5 stopnje Celzija bo tudi znatno zmanjšalo izgubo in škodo za ljudi in ekosisteme zaradi zunanjih dejavnikov, kot so povečani gozdni požari, ter bo ljudem, živalim in rastlinam omogočilo, da se spremembam hitreje in lažje prilagodijo," je izpostavila Lukić Rojškova.