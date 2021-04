Za finančno pomoč zaradi škode po pozebi bi bilo treba sprejeti interventni zakon

Kmetijski svetovalci Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) podatke o posledicah pozebe, ki jih zberejo na podlagi prijav kmetov ali samoiniciativno, posredujejo ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Upravi RS za zaščito in reševanje, ki sta pristojna za ukrepanje v primeru naravnih nesreč, v tem primeru pozebe. "Če ti ustanovi presodita, da je škoda dovolj velika, da se lahko opredeli kot naravna nesreča, potem o tem obvestita občine, ki sprožijo uradno ugotavljanje posledic naravne nesreče v njihovi občini," so nam že včeraj pojasnili na KGZS, ko smo podrobneje pisali o pozebi, ki je oklestila letošnjo letino.

Višina sofinanciranja zavarovalne premije v letu 2021 znaša 55 odstotkov obračunane zavarovalne premije

Za pridobitev finančne pomoči zaradi škode po pozebi v obliki državne pomoči – kot je bil to primer za pozebo v letih 2016 in 2017 – bi bilo zato treba zopet sprejeti interventni zakon in določiti postopke za uradno oceno škode, so pojasnili na MKGP.

Lani podobne spomladanske pozebe povzročile škodo na sadnem drevju in trti

Po podatkih Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS so nizke temperature med 22. in 25. marcem, 1. in 3. aprilom ter 14. in 15. aprilom 2020 povzročile največ škode na sadnem drevju in vinski trti. O škodi so poročali z območja Ptuja, Murske Sobote, Celja, Nove Gorice in Novega mesta. A zaradi zgoraj opisanega zakona pristojno ministrstvo ni izdelalo uradne ocene o razsežnosti škode. Iz tega sledi, da kmetovalci niso mogli pridobiti finančne pomoči. "Če so imeli prizadeti kmetje pridelek zavarovan za pozebo, pa so dobili škodo povrnjeno s strani zavarovalnic," so pojasnili na kmetijskem ministrstvu in ob tem dodali, da so tudi lansko leto sofinancirali zavarovalno premijo v višini 50 odstotkov.