Za 'fracking' v Petišovcih bo potrebna presoja vplivov na okolje

Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo družbe Geoenergo iz Lendave in potrdilo sklep Arsa, s katerim so odločili, da je treba za nameravano črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je kot pravilno potrdilo stališče Agencije RS za varstvo okolja, da gre pri 'frackingu' na Petišovskem polju za poseg, ki bi lahko imel pomemben vpliv na okolje, zaradi česar je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pred morebitnim posegom pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ministrstvo je ob tem potrdilo ugotovitve Arsa, da se bo drenažni radij povečal in da bo izveden tudi na drugi globinah, kot je bilo predhodno hidravlično lomljenje, nekoliko spremenjen pa bo tudi sam postopek. Gre torej za poseg, ki ima za posledico spremembe v delovanju naprave, in posege, ki spreminjajo fizično stvarnost območja. Arso je o tem odločil v začetku marca. MOP je potrdil sklep Arsa iz začetka marca o črpanju plina v Petišovcih. FOTO: POP TV Britanski Ascent Resources želi v sodelovanju z Geoenergom v Petišovcih v večjem obsegu pridobivati plin, postopek presoje vplivov na okolje in pridobivanja okoljevarstvenega soglasja pa bi lahko zavlekel uresničitev njihovih načrtov. Partnerja sta sicer že pridobila okoljevarstveno dovoljenje za rafinerijo za čiščenje surovega plina, vendar pa bi lahko bila dejanska postavitev objekta odvisna od odločitve o črpanju plina. Spomnimo, nekdanji okoljski minister Jure Leben je lani odredil notranji nadzor nad delom Arsa, ki je pokazal, da sta pri postopku bili kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Zadeva je odnesla tedanjega direktorja Arsa Joška Kneza.