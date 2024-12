Za GaiaCell shranjevanje matičnih celic propadle Biobanke preveliko finančno breme

Tistemu, ki mu bodo pristojni naložili dolžnost shranjevanja celic, naj zagotovijo tudi finančno podlago za to obveznost, je dodala.

Ponovno je zavrnila navedbe v javnosti, da je podjetje GaiaCell ustanovila, ker je po propadu Biobanke želela staršem otrok zaračunati shranjevanje materiala. Poudarila je, da razume in sočustvuje s starši, ki so negotovi glede vzorcev svojih otrok. "Popolnoma se zavedam, da gre za občutljivo vprašanje, saj shranjen dedni material predstavlja neprecenljivo dediščino, povezano z upanjem in zaupanjem, ki so ga starši vložili v Biobanko," je zapisala.