Za generalnega direktorja UKC Ljubljana sedem prijav

Razpisna komisija za imenovanje generalnega direktorja UKC Ljubljana je danes ugotovila, da je do 29. septembra prispelo sedem vlog. Kandidate, ki niso oddali popolnih vlog, bodo pozvali, naj jih dopolnijo. Nato bodo prihodnji teden potekale predstavitve kandidatov.

Svet zavoda se bo sicer na seji sestal tudi v četrtek, a razpisa za generalnega direktorja ni na dnevnem redu.

UKC Ljubljana je razpis za generalnega direktorja objavil 15. septembra, potem ko je nekdanji direktor Marko Jug konec avgusta odstopil. Zavod od 12. septembra kot vršilec dolžnosti vodi Tomaž Erjavec, in sicer do imenovanja generalnega direktorja oziroma najdlje do 15. decembra letos.