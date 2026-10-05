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Slovenija

Za generalnega direktorja UKC Ljubljana sedem prijav

Ljubljana, 05. 10. 2026 17.21 pred 9 urami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Ljubljanski klinični center

Na razpis za generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se je prijavilo sedem kandidatov. Prijavil se je tudi v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Tomaž Erjavec. Kandidati se bodo svetu zavoda predstavili prihodnji teden, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Razpisna komisija za imenovanje generalnega direktorja UKC Ljubljana je danes ugotovila, da je do 29. septembra prispelo sedem vlog. Kandidate, ki niso oddali popolnih vlog, bodo pozvali, naj jih dopolnijo. Nato bodo prihodnji teden potekale predstavitve kandidatov.

Svet zavoda se bo sicer na seji sestal tudi v četrtek, a razpisa za generalnega direktorja ni na dnevnem redu.

UKC Ljubljana je razpis za generalnega direktorja objavil 15. septembra, potem ko je nekdanji direktor Marko Jug konec avgusta odstopil. Zavod od 12. septembra kot vršilec dolžnosti vodi Tomaž Erjavec, in sicer do imenovanja generalnega direktorja oziroma najdlje do 15. decembra letos.

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KOMENTARJI3

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Sixten Malmerfelt
05. 10. 2026 19.25
tud če si aisenponar
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
05. 10. 2026 17.39
Direktor bo tisti, ki je v pravi stranki. Strokovnost ni pomembna. Važno, da si naš!
Odgovori
+4
5 1
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2026 17.27
in katere so ostale prijave????
Odgovori
+3
3 0
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