Za generalno državno tožilko obravnava vrstniškega nasilja prioriteta

Strokovni posvet po navedbah Katarine Bergant naslavlja trenutno zelo pomembno temo spopadanja z izzivi obravnave vrstniškega nasilja, za razumevanje in obravnavo katerega pa ni dovolj zgolj poznavanje pravnih pravil in sodnih postopkov. "Zelo pomembno je, da imate znanje in veščine, da k tem otrokom in mladostnikom tudi primerno pristopite. Ob pravnem znanju je potrebno tudi poznavanje ozadij in drugih področij," je zatrdila.

Medtem ko je danes tudi življenje odraslih povezano s svetovnim spletom, socialnimi omrežji in z informacijsko tehnologijo, pa je življenje mladostnikov v določeni meri že kar preseljeno na splet oziroma na družbena omrežja, ki lahko kot sprožilec vplivajo na nasilno vedenje, obenem pa se uporabljajo kot platforma za širjenje nasilja, je poudarila.