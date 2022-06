Za Goloba srečanje prvi korak k plodnemu sodelovanju s civilno družbo

Kot je znano, so se koalicijski partnerji v koalicijski pogodbi zavezali, da bodo posebno pozornost namenili trajnemu in vključujočemu dialogu z nevladnimi organizacijami in njihovi vključitvi v oblikovanje javnih politik. Po Golobovem mnenju je bil torej z današnjim srečanjem storjen prvi korak "k temu, da skupaj začnemo naslavljati konkretne probleme".

Dodal je, da so bili nekateri koraki preko dela v Državnem zboru že izpeljani, vzpostavitev dialoga s civilno družbo pa bo vodila k temu, da bomo vsi skupaj živeli v boljši družbi, kjer bomo bolj vključeni in bolje povezani. Po mnenju predsednika vlade je vloga nevladnih organizacij na mnogih področjih neprecenljiva, predvsem v primerih, ko ljudje prihajajo v življenjske stiske zaradi neživljenjskih predpisov - takih težav uradniki na ministrstvih ne morejo zaznati pravočasno, skupaj s civilno družbo pa bo to mogoče, je pojasnil predsednik vlade.

Po Golobovih besedah so se dogovorili, da bo vlada s civilno družbo poskušala po področjih delovati tudi preventivno, dialog bo sprožen, preden bo zakon šel v proceduro. Vlada se bo z nevladnimi organizacijami ponovno sestala še pred počitnicami.