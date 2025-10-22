Svetli način
Za Goloba vsa imenovanja v tem mandatu še izvedljiva, Janša bi počakal na novo vlado

Ljubljana, 22. 10. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
47

Predstavniki parlamentarnih strank so na srečanje k predsednici republike Nataši Pirc Musar prišli z različnimi ocenami, ali lahko do izteka mandata zaprejo vsa kadrovska vprašanja. Premier in prvak Svobode Robert Golob meni, da je to izvedljivo. Prvak SDS Janez Janša pa meni, da bi bilo tik pred iztekom mandata nehigienično hiteti.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar danes v predsedniški palači gosti šefe in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Na srečanju bo poskusila preveriti možnosti, da do konca mandata še zapre katero izmed odprtih kadrovskih vprašanj. Že skoraj eno leto se namreč trudi popolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije, v prvi polovici prihodnjega leta pa se mandat izteče še trem ustavnim sodnikom.

"Vsa imenovanja so izvedljiva, verjamem, da je tudi predsednica spoznala, da je mogoče treba spremeniti način, kako bomo prišli do ustreznih kandidatov," je ob prihodu na srečanje ocenil Golob. Ob tem je dodal, da so za izpraznjeni mesti varuha in guvernerja v zadnjem letu imeli samo dva uradna kandidata, za vsako izmed funkcij po enega, kar je po njegovih besedah "absolutno premalo, da bi lahko govorili, da je bil postopek peljan optimalno".

Pirc Musar je sicer na posvetovanjih poslanskim skupinam za obe funkciji predstavila več možnih imen, ni pa predlogov njihovih kandidatur poslala v DZ. Golob je danes ob prihodu zanikal, da bi pri imenovanju guvernerja največja vladna stranka vztrajala pri kandidatki Saši Jazbec. "S predsednico sem neformalno večkrat govoril, da naj ponovi uradni postopek in da bomo potem videli, kdo je najboljši kandidat. Zakaj predsednica nikoli ni želela ponoviti transparentnega postopka, morate vprašati njo," je izpostavil.

Da se je predsednica, ki je sicer posvetovanja vodila z vodji poslanskih skupin, danes odločila za sestanek v drugačnem mandatu, pa Goloba, kot je dejal, navdaja z upanjem, da bo v bodoče "šlo hitreje in boljše".

V SD in Levici za imenovanja do konca mandata

Tudi koalicijski SD in Levica sta prepričani, da lahko kadrovske postopke uspešno izpeljejo do konca mandata.

Predsednik SD Matjaž Han je pred srečanjem ocenil, da je imenovanje na obe funkciji realno, "če se politika na nek način zaveda svoje odgovornosti". Kot je dejal, ni dobro, da mesta na čelu institucij, ki so pomembne za delovanje države, niso popolnjena. "Upam, da bomo danes prišli do neke politične streznitve," je še dodal.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko pa je še ocenila, da je mogoče čas za razmislek o ponovitvi razpisa za guvernerja, na katerega bi se lahko prijavili novi kandidati. Zdi se ji namreč, da so na točki, kjer na zdajšnji način ne bodo našli rešitve. Glede imenovanja varuha pa je Vrečko izpostavila, da je za to potrebna velika večina, "tako da je tam odgovornost tudi na opoziciji".

Janša bi počakal na novo vlado, v NSi bi podprli dobre ljudi

Predsednik SDS Janez Janša medtem meni, da ima vladna koalicija "matematično zelo udobno večino glasov" za vsa imenovanja, bi pa bilo po njegovih besedah nehigienično zdaj hiteti s kadrovskimi rešitvami, ki se jih je zavlačevalo eno leto ali dlje. "Bolje je počakati na nov parlament in novo vlado," je dejal.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec pa je ocenil, da bo uspeh do reševanja odprtih kadrovanj odvisen od predlogov. Če bodo ti dobri, zlati pri varuhu človekovih pravic, kjer je za izvolitev potrebnih 60 glasov in je predsednica računala zlasti na podporo NSi, pa nimajo težave "dobrih ljudi za to funkcijo podpreti", je zagotovil Vrtovec.

KOMENTARJI (47)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
frenk7
22. 10. 2025 16.08
Volivci ne bodo nasedli desnemu populistu z udbovsko preteklostjo, ki v četrto obljublja tisto, kar mu ni uspelo narediti v treh poskusih,…
ODGOVORI
0 0
Vedeževalec Blaž
22. 10. 2025 16.05
+1
Johann naj najprej naredi higienski minimum predno sploh odpre usta.
ODGOVORI
1 0
frenk7
22. 10. 2025 16.02
+1
Najbolj nehigieničen politik, da ne uporabim kakšnega težjega izraza, drugim očita, kar vedno počne sam.
ODGOVORI
3 2
Ricola Swiss
22. 10. 2025 16.01
+2
V naslednjem mandatu se bo kuštravec posvetil, vesoljski tehnologiji in astronavtom, da nas približa vesolju, zato mu v Dobruški vasi in Šentjerneju popolnoma zaupamo.
ODGOVORI
2 0
Rakete zemlja zrak
22. 10. 2025 16.01
+3
Velika večina ne samo to ogromna večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
3 0
frenk7
22. 10. 2025 15.57
-1
O nehigieničnosti hitenja danes govori pacient, ki je po volitvah, ko je opravljal tekoče posle kljub opozorilu Goloba, naj tega ne počne, podpisal pogodbo za nakup boxerjev,.... in povzročil večmilijonsko škodo.
ODGOVORI
2 3
Rakete zemlja zrak
22. 10. 2025 16.01
+2
Zdaj bi vsi želeli vladati, ko imamo urejeno zdravstvo in dolgotrajno oskrbo.
ODGOVORI
2 0
ArkaMast
22. 10. 2025 15.57
+0
Zapornik bo o higieni? Samo še Rupar pa Jelinčič se manjkata za popolno higieno. Pa kakšen Kavaški klan.
ODGOVORI
2 2
Perje-nator
22. 10. 2025 15.56
+3
Koga bi pa še golobček rad nastavil na vrh? Itak Aprila vsa ta nesposobno leva falanga leti na cesto.
ODGOVORI
4 1
fljfo
22. 10. 2025 15.57
+3
Nemogoče...Podporniki Goloba pravijo, da je bil nadvse uspešen v tem mandatu
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
22. 10. 2025 15.55
+2
vse bo šlo skozi...problem bo tam kjer "naši" rabijo 2/3glasov "za" v dz....
ODGOVORI
2 0
bor99
22. 10. 2025 15.53
+1
jj bi govoril o higieni. hahahahaha
ODGOVORI
3 2
bandit1
22. 10. 2025 15.51
-3
Janša naj počaka na FR sodišča in odprtje zapora v Dobrunjah.
ODGOVORI
1 4
FIRBCA
22. 10. 2025 15.49
-1
zanimivo da sevedno na kontra strani dobi J:J: Kaj ni nobene druge stranke ali politika. Jaz volim Resnico to imamobcutek, da ni povohan znobenim Slabo za resnico pa je ko prevec vse pove in sedajnim ni vaznolevi ali desni jim to ne odgovarja.
ODGOVORI
0 1
Perje-nator
22. 10. 2025 15.52
+2
a Resnica ni povohana z nobeno stranko? Pa kje ti živiš? V luknji? Čim ga postavi Kućan,se ve čigavi je.
ODGOVORI
2 0
2mt8
22. 10. 2025 15.47
-1
Čimveč kadra iz prejšnjega režima še gor postavit do konca mandata. Vključno z ustavnimi sodniki ko bo glasovanje aprila 2026.
ODGOVORI
1 2
Omizje
22. 10. 2025 15.45
-1
kar se higijene tiče naj janez(?) molči
ODGOVORI
4 5
Rakete zemlja zrak
22. 10. 2025 15.35
+0
Zdaj bi vsi želeli vladati,ko imamo urejeno dolgotrajno oskrbo in ,ko minister Maljevc zaključuje gradnjo 20 tisoč novih stanovanj.
ODGOVORI
2 2
Ricola Swiss
22. 10. 2025 15.39
+3
Pa 30 dni do zdravnika specialista, pokojninska je tudi pod streho, avtoceste in železnice so zgrajene, sedaj kuštravec lahko gre v Afriko živali gledat.
ODGOVORI
4 1
ArkaMast
22. 10. 2025 15.35
+1
Janša ni več tako mlad, da bi čakal.
ODGOVORI
5 4
frenk7
22. 10. 2025 15.35
+0
Menim, da bo v naslednjem mandatu priložnost, da se izpelje lustracija, čeprav 30+ let prepozno, ampak še vedno potrebno, ker sicer se teh janševcev v politiki ne bomo nikoli znebili.
ODGOVORI
6 6
Pamir
22. 10. 2025 15.33
+1
Sanader v zaporu,Sarkozy tudi zakaj se čaka z lažnjivim kriminalcem janšajem?
ODGOVORI
8 7
Rakete zemlja zrak
22. 10. 2025 15.35
-1
Kaj se čaka ,da gospod Maljevc to sproži kot dolgotrajno oskrbo.
ODGOVORI
2 3
Martinović
22. 10. 2025 15.33
+3
Najbolj brutalno se mudi na SDH.
ODGOVORI
3 0
galeon
22. 10. 2025 15.32
+4
Haha Jansha ima želje. Počel je pa isto prej.
ODGOVORI
8 4
Rakete zemlja zrak
22. 10. 2025 15.33
-3
Neverjetno kaj on misli večina Slovencev je srečnih,da imamo Robija in gospoda Maljevca.
ODGOVORI
1 4
