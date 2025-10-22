Za Goloba vsa imenovanja v tem mandatu še izvedljiva, Janša bi počakal na novo vlado

Predsednica republike Nataša Pirc Musar danes v predsedniški palači gosti šefe in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Na srečanju bo poskusila preveriti možnosti, da do konca mandata še zapre katero izmed odprtih kadrovskih vprašanj. Že skoraj eno leto se namreč trudi popolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije, v prvi polovici prihodnjega leta pa se mandat izteče še trem ustavnim sodnikom.

"Vsa imenovanja so izvedljiva, verjamem, da je tudi predsednica spoznala, da je mogoče treba spremeniti način, kako bomo prišli do ustreznih kandidatov," je ob prihodu na srečanje ocenil Golob. Ob tem je dodal, da so za izpraznjeni mesti varuha in guvernerja v zadnjem letu imeli samo dva uradna kandidata, za vsako izmed funkcij po enega, kar je po njegovih besedah "absolutno premalo, da bi lahko govorili, da je bil postopek peljan optimalno".

Pirc Musar je sicer na posvetovanjih poslanskim skupinam za obe funkciji predstavila več možnih imen, ni pa predlogov njihovih kandidatur poslala v DZ. Golob je danes ob prihodu zanikal, da bi pri imenovanju guvernerja največja vladna stranka vztrajala pri kandidatki Saši Jazbec. "S predsednico sem neformalno večkrat govoril, da naj ponovi uradni postopek in da bomo potem videli, kdo je najboljši kandidat. Zakaj predsednica nikoli ni želela ponoviti transparentnega postopka, morate vprašati njo," je izpostavil.