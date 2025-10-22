Za Goloba vsa imenovanja v tem mandatu še izvedljiva, Janša bi počakal na novo vlado

Predsednica republike Nataša Pirc Musar danes v predsedniški palači gosti šefe in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Na srečanju bo poskusila preveriti možnosti, da do konca mandata še zapre katero izmed odprtih kadrovskih vprašanj. Že skoraj eno leto se namreč trudi popolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije, v prvi polovici prihodnjega leta pa se mandat izteče še trem ustavnim sodnikom.
"Vsa imenovanja so izvedljiva, verjamem, da je tudi predsednica spoznala, da je mogoče treba spremeniti način, kako bomo prišli do ustreznih kandidatov," je ob prihodu na srečanje ocenil Golob. Ob tem je dodal, da so za izpraznjeni mesti varuha in guvernerja v zadnjem letu imeli samo dva uradna kandidata, za vsako izmed funkcij po enega, kar je po njegovih besedah "absolutno premalo, da bi lahko govorili, da je bil postopek peljan optimalno".
Pirc Musar je sicer na posvetovanjih poslanskim skupinam za obe funkciji predstavila več možnih imen, ni pa predlogov njihovih kandidatur poslala v DZ. Golob je danes ob prihodu zanikal, da bi pri imenovanju guvernerja največja vladna stranka vztrajala pri kandidatki Saši Jazbec. "S predsednico sem neformalno večkrat govoril, da naj ponovi uradni postopek in da bomo potem videli, kdo je najboljši kandidat. Zakaj predsednica nikoli ni želela ponoviti transparentnega postopka, morate vprašati njo," je izpostavil.
Da se je predsednica, ki je sicer posvetovanja vodila z vodji poslanskih skupin, danes odločila za sestanek v drugačnem mandatu, pa Goloba, kot je dejal, navdaja z upanjem, da bo v bodoče "šlo hitreje in boljše".
V SD in Levici za imenovanja do konca mandata
Tudi koalicijski SD in Levica sta prepričani, da lahko kadrovske postopke uspešno izpeljejo do konca mandata.
Predsednik SD Matjaž Han je pred srečanjem ocenil, da je imenovanje na obe funkciji realno, "če se politika na nek način zaveda svoje odgovornosti". Kot je dejal, ni dobro, da mesta na čelu institucij, ki so pomembne za delovanje države, niso popolnjena. "Upam, da bomo danes prišli do neke politične streznitve," je še dodal.
Koordinatorica Levice Asta Vrečko pa je še ocenila, da je mogoče čas za razmislek o ponovitvi razpisa za guvernerja, na katerega bi se lahko prijavili novi kandidati. Zdi se ji namreč, da so na točki, kjer na zdajšnji način ne bodo našli rešitve. Glede imenovanja varuha pa je Vrečko izpostavila, da je za to potrebna velika večina, "tako da je tam odgovornost tudi na opoziciji".
Janša bi počakal na novo vlado, v NSi bi podprli dobre ljudi
Predsednik SDS Janez Janša medtem meni, da ima vladna koalicija "matematično zelo udobno večino glasov" za vsa imenovanja, bi pa bilo po njegovih besedah nehigienično zdaj hiteti s kadrovskimi rešitvami, ki se jih je zavlačevalo eno leto ali dlje. "Bolje je počakati na nov parlament in novo vlado," je dejal.
Predsednik NSi Jernej Vrtovec pa je ocenil, da bo uspeh do reševanja odprtih kadrovanj odvisen od predlogov. Če bodo ti dobri, zlati pri varuhu človekovih pravic, kjer je za izvolitev potrebnih 60 glasov in je predsednica računala zlasti na podporo NSi, pa nimajo težave "dobrih ljudi za to funkcijo podpreti", je zagotovil Vrtovec.
