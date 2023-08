Za gradnjo avtocestnega priključka Dragomer stekla zemeljska dela

Gradnjo dodatnega priključka med Brezovico in Vrhniko so na Darsu napovedovali že nekaj let, a se je pridobivanje gradbenega dovoljenja, prvenstveno zaradi vseh potrebnih soglasij za gradnjo na območju na robu Ljubljanskega barja, zavleklo.

Potem ko so bili izvedeni vsi potrebni predhodni postopki ter pridobljena vsa dovoljenja, je Dars lani jeseni izvedel javno naročilo in konec junija letos sklenil pogodbo s Trgogradom kot vodilnim partnerjem in GP Krk. Pogodbena vrednost del je 28,5 milijona evrov brez DDV oz. skoraj 34,8 milijona evrov z davkom.

Potem ko je izbrani izvajalec dostavil ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo del, je bil konec julija uveden v delo, so pojasnili na Darsu. Po pripravljalnih delih so v minulih dneh stekla že tudi zemeljska dela.

Predvideni rok dokončanja del je po navedbah Darsa 18 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, pri čemer je to odvisno tudi od vremenskih in terenskih razmer.

Gradnja se bo začela hkrati na več lokacijah. Del projekta je namreč tudi ureditev nove povezovalne ceste med Vnanjimi Goricami in bodočim avtocestnim priključkom, s katero bo promet za južni del Barja speljan mimo Brezovice. Prav tako je že v začetni fazi predviden začetek izgradnje priključnih krakov na južni strani avtoceste (smer Vrhnika–Ljubljana) ter ureditev križišča z vsemi navezovalnimi cestami od priključka do regionalne ceste Brezovica–Vrhnika.

Promet bo po Darsovih pojasnilih oviran tudi na avtocesti. Med gradnjo priključka bodo vzpostavljeni različni tipi zapor, večinoma pa naj bi te omogočale ureditev prometa po dveh zoženih prometnih pasovih v eno smer vožnje. Ker je predmet pogodbenih del tudi ureditev križišča na regionalni cesti Brezovica–Vrhnika, so predvidene različne vrste zapor tudi na tej cesti.

Z ureditvijo priključka in spremljajoče infrastrukture bodo promet preusmerili z regionalnih cest Brezovica–Vrhnika in Brezovica–Podpeč na avtocesto. Namen je tako porazdeliti prometne tokove v prometnih konicah ter razbremeniti cestno omrežje, ki je vzporedno primorski avtocesti, med drugim močno obremenjeni izvoz Brezovica, obenem pa povečati prometno varnost.

Za financiranje gradnje je sklenjen sporazum. Dars bo pokril skoraj 68 odstotkov naložbe v priključek, direkcija za infrastrukturo 28,4 odstotka naložbe, občini Brezovica in Log – Dragomer pa bosta soudeleženi z 2,75 odstotka in enim odstotkom.