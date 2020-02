Za gripo zbolelo že več kot 9000 Slovenk in Slovencev

Sezona gripe in drugih okužb dihal je v Sloveniji na vrhuncu. A če so minula leta v večini zbolevali odrasli, je letošnja gripa v posteljo spravila predvsem otroke, vse od novorojenčkov do srednješolcev. V tem trenutku ima z dihali povezane bolezni kar 70.000 Slovenk in Slovencev, samo gripo pa 9000. K sreči pa je zapletov manj, saj večina otrok bolezen praviloma preboli lažje kot starostniki.